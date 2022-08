Jak jste se ke kartářství dostala? Bylo to úplnou náhodou. Přestože karty vykládala moje teta, rozhodně by mě nikdy nenapadlo, že něco podobného budu dělat v životě i já. Musím ale říci, že jsem od mala věděla, že jsem jiná, že vidím divné věci, že cítím jiné věci a vůbec jinak vnímám celé bytí tady. Úplnou náhodou a je to už dávno, se mi k rukám dostal časopis, kde vykládací karty nabízeli. Objednala jsem si je a bylo zajímavé, že mi všechno vycházelo. V tu chvíli jsem ale ještě nebyla připravená. Karty jsem uklidila a domnívala se, že to pro mě není cesta.

Kdy nastal zlom?

Onemocnělo jedno z mých dětí. Zjistila jsem, že mi lékaři nepomáhají tak, jak bych si představovala, a že mi mohou pomoci další, řekněme alternativní záležitosti. To byl okamžik, kdy jsem se natrvalo začala věnovat kartám.

Kartám asi nebylo snadné porozumět, musela jste se jejich významu někde učit?

Prošla jsem všechny možné semináře a jsem tomu ráda, protože jsem zjistila, že tudy cesta nevede (směje se). Přišla jsem na to, že si to chci dělat podle sebe, najít si svůj styl, svou cestu a hlavně: být civilní, normální a nehlásat slovo boží na ulici každému, koho potkám.

Vzpomenete si na svého prvního klienta?

Je to šestnáct lez zpět. Šlo o dva známé herce.

Představujete výjimku mezi kartářkami. Své služby nikde neinzerujete, a přesto máte stále plno. Jak si vás lidé najdou?

Tvrdím, že nejlepší reklamou je ta ústní. Pokud si vás má někdo najít, najde si vás, nechci se nikde nabízet ani vnucovat.

Přistupujete ke každému z klientů individuálně?

Samozřejmě. Každý je jiný. Někdo potřebuje hned ze začátku vynadat, u jiného karty ani nevezmu do ruky a oba hned víme, na čem jsme a kde je problém. Jsou i klienti, kteří si potřebují jen popovídat. Pokud se vrátím k této době. Lidé často doma vůbec nekomunikují. Pak to tu slyším a je to velmi smutné.

Předpokládám, že mnozí klienti vám řeknou své nejintimnější záležitosti a traumata. Jak se s tím vyrovnáváte?

Tyto věci mi nevadí. To co se dozvím, končí odchodem klienta, tak to má být. Velmi mě ale zraňuje, pokud rozkryjeme nějaké násilí v rodině, hlavně na dětech. Bohužel se to stává čím dál častěji. Vadí mi laxnost v mnoha rodinách, kdy se o té věci ví a nikdo ji neřeší. Je mi také líto drogově závislých mladých lidí, kteří sem chodí a tak bych mohla pokračovat ještě dlouho.

Pokud kartářka vidí při výkladu nějakou tragédii, například smrt v rodině, může to klientovi říct?

Je to kus od kusu. Měla jsem klientku, která byla bohužel vážně nemocná a natvrdo mi řekla: Chci vědět, jak dlouho tu ještě budu. Odpověděla jsem tři měsíce a ona to, že to samé jí řekli lékaři. V drtivé většině případů však, pokud u nic netušícího klienta vidím smrt, nebo vážné zdravotní problémy, řeknu mu, ať si užívá života, co nejvíc to jde. Musí se vycítit, co lze komu sdělit. Má práce je v první řadě o empatii a na každého klienta se musím nacítit.

Necitlivým výkladem jde tedy napáchat škody?

Nepředstavitelné. Mám zde často lidi, které kartářky nebo numeroložky rozhodily takovým způsobem, že se ti klienti doslova bojí překročit můj práh. Děsí se toho, co zase strašného uslyší. V tomto jsem tedy velmi opatrná. Je křehká hranice mezi úžasnou pomocí klientovi a naopak ublížením. Informace je jako nabitá zbraň a musí se s ní tak zacházet. Každý kartář, ať dobrý nebo špatný vám takříkajíc vleze do psychiky, každý s vámi nějak pracuje. Své klienty učím, že ať kamkoli přijdou na výklad, pokud se jim cokoli nezdá nebo nesedí, ať okamžitě odejdou. Dalším nebezpečím je, pokud si klienti na kartách vytvoří závislost, všem říkám, že tohle se jim nesmí stát.

Stalo se vám, že jste nějakého klienta odmítla?

Několikrát, i jsem je vyhodila. Vzpomínám si na pána, který začal s tím, že děti jsou parchanti, kteří se musí stále řezat, a ženy nazýval výrazem, který by džentlmen neměl vypustit z úst. Odešel dřív, než se nadál. Další přijdou s arogancí a despektem, těm vždycky řeknu - proč tu jste, když tomu nevěříte. Vzpomínám si také na paní a souvisí to s předchozí otázkou, která se mě doslova a do písmene bála. Sedla si, celá se klepala a já řekla ne ne. Chvíli jsme si povídaly o dětech a odešla. Výklad v těchto podmínkách by nic nepřinesl.

Co všechno lze z karet zjisti?

Naprosto všechno. Dělám například výklad pro podnikatele, který má dilema, jestli prodat jednu ze svých firem, nebo do ní naopak investovat a přijmout další lidi. Dále partnerské, vztahové, finanční a zdravotní záležitosti, problémy v zaměstnání. Opravdu cokoli si vzpomenete.

O kartářkách panuje představa, že je vyhledávají převážně ženy, je tomu tak?

Je to půl na půl. Někdy víc chlapi, někdy ženy. Často rodič přivede dítě. Zde se pak nevykládají karty. Stačí s dítětem mluvit, malovat si s ním a brzy dojdeme k tomu, kde je v rodině nebo školním kolektivu problém. Pokud jde o sociální složení klientů, je to naprostá všehochuť. Chodí ke mně jak vysocí manažeři Škodovky, tak dělníci nebo lékaři.

Jak se jako kartářská legenda díváte na komerční kartářky v televizi, na sociálních sítích a podobně?

Je samozřejmě každého věc, jaký si zvolí předmět podnikání. V poslední době se však vyrojilo mnoho osvícenců, kteří mohou nadělat více škody než užitku, jak jsem už říkala. Těm lidem je jedno co s klienty jejich výklad udělá. Televizní výklady pokládám rovnou za katastrofu. Někdy si to zapněte a poslouchejte- "ano máte nemoc, ten a ten bude nemocný" a stále dokola. Navíc ti lidé nejsou v osobním kontaktu, který je pro mě osobně nenahraditelný. Dám příklad ze své praxe. Pokud řešíme zásadní věc jako je například rozvod s manželem a klientka se rozpláče, už brzdím a vím co ještě mohu sdělit a co by už bylo za hranou. Jak tohle pozná kartářka v televizi, na telefonu, nebo na Messengeru? Měla jsem klientku, kterou po absolvovaném televizním výkladu odvezla záchranka. Prostě se dozvěděla šílené věci a zhroutila se. V budoucnu se samozřejmě díky bohu nesplnily.

Může se naučit vykládat karty kdokoli?

Často po mně chtějí semináře na vykládání karet, ale já to nikoho naučit nedokážu. Je to dar. Kolikrát karty ani nevezmu do ruky a vím o klientovi všechno. Pokud se někdo touto cestou chce vydat, musí sám.