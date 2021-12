Obzvlášť vyzdvihuje Čertovské jízdy na Kolínské řepařské drážce, příležitost potkat mikulášský kočár v Zooparku Zelčín nebo možnost počkat si na mikulášskou nadílku při účasti v tvořivé dílně v Říčanech. Příležitost navštívit některé akce, jež se konat mohou i po zrušení oblíbených adventních trhů a dalších aktivit, oceňuje také vedoucí marketingu krajské turistické centrály Jakub Kulhánek. „Prosíme v zájmu všech o dodržování všech nutných opatření,“ zdůraznil. Připomíná také, že před výletem je radno ověřit, jestli se něco nezměnilo a akce se skutečně koná.

Parní vlaky někde chystají, jinde je zrušili

Kolínská řepařská drážka, která dříve nevozila výletníky, ale sloužila k dopravě cukrové řepy do místních cukrovarů, má sice po sezoně, avšak na oba víkendové dny ohlašuje Čertovské jízdy. „Vlaky s odjezdem v 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45 a v 16 hodin budou taženy parní lokomotivou,“ cituje Dlouhá z webu pořádajícího spolku. Ten také klade důraz na fakt, že kvůli možné změně vládních opatření nemusí být nic jisté téměř do poslední chvíle – a pokud se pojede, musí návštěvníci dodržovat nařízená opatření. Chybět nicméně nemají tradiční radovánky: mikulášská nadílka i připravené občerstvení; i s prodejem řepánků.

Čapek nyní zaujme v unikátní knize. Brzy bude blikat na displejích

Mikulášské jízdy se na víkend chystaly také na kolejích v okolí Prahy, a to s parním vlakem i Cyklohráčkem proměněným v Čertohráček. Programy, zasahující nejenom ze Smíchova po hostivické nádraží, ale až do Benešova či do Kralup nad Vltavou a Neratovic, však České dráhy kompletně zrušily.

Pro děti nadílka i nabídka tvořit

Na Mělnicku zve návštěvníky Zoopark Zelčín s kontaktním výběhem, který má otevřeno denně, a to od 9 do 16 hodin. Na neděli navíc chystá pohádkový kočár, v němž bude areálem projíždět mikulášská družina. Pro první stovku dětí, které potká, bude mít připraveny i mikulášské balíčky. Nedělní nadílku na Mělnicku také slibuje také Divadelní spolek Nové divadlo Mělník, chystající na odpoledne pohádku Švec a čert v Mělníce. Příběh představuje chudého ševce, jenž lidem spravuje boty – a jednoho dne jeho chalupu navštíví pekelník… Vstupenky je možné zakoupit pouze v předprodeji, a to do čtvrtka.

Vědci sdělují světu: bojovat s covidem by mohly pomoci ženské hormony

Rovněž neděle se týká pozvánka do říčanského muzea, které plánuje tvořivé odpoledne pro děti od šesti let s doprovodem. Vedle mikulášské nadílky má nachystaný materiál pro výrobu ozdob ze slámy a těsta, korálkových hvězd, plstěného anděla i svíček ze včelího vosku. Kvůli omezené kapacitě je nutná předchozí rezervace místa. A kdyby to neklaplo, je muzeum připraveno i na „distanční tvoření“. Ostatně pro zájemce, kteří se zúčastnit nemohou, jsou k dispozici také balíčky pro individuální předvánoční tvoření; s materiálem i podrobnými návody.