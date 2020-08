Tu provází jiné heslo: Kupka jede na hejtmana. Krajský lídr ODS se totiž netají tím, že je jedním z těch, kdo by rádi vystřídali v její dosavadní kanceláři nynější hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO).

Jakub Pokorný z Benešova, který v úterý připojil na facebook komentář s použitím vulgárního výraziva, tuhle jízdu zjevně nepodporuje. Své vyjádření sice následně smazal, avšak jeho odsuzující slova neunikla pozornosti. A ve středu vyvolala obrovský mediální ohlas. Jde totiž o manžela hejtmanky; o muže, který vešel ve známost v souvislosti s využíváním služebního auta krajského úřadu, který mu jeho choť poskytovala. A zrodila se mediální kauza, na jejímž pokrytí ve středu pracovaly celé redakční týmy.

Jejich prostřednictvím se tak ke čtenářům, divákům i posluchačům dostala třeba reakce premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše – slova, že by si středočeská hejtmanka svého chotě „měla doma srovnat“. Sama Pokorná Jermanová se záležitost snažila mírnit písemným vyjádřením, v němž hovoří o tom, že se manžel nechal unést rozhořčením nad útoky, které jsou proti ní dlouhodobě vedeny, a měl pocit, že se jí nikdo nezastane, ačkoli se může pochlubit četnými úspěchy.

Kupkovi se omluvila – a ten reagoval smířlivým vyjádřením, jež nezapře jeho mediální zběhlost. „Paní hejtmanko, děkuji vám za vysvětlení. Chci v kampani opravdu křížem krážem projet celý kraj… Doufám, že to vašemu manželovi nezpůsobí další traumata,“ napsal na twitteru ve středu odpoledne. Šlápnout do pedálů se ostatně nerozpakuje i mimo volební kampaň. Aktivní pohyb na kole totiž patří k jeho koníčkům.

Zdá se nicméně, že pokud jde o drsný slovník, při hodnocení záleží na tom, kdo je pisatelem. Naprosto stejné nevhodné slovo, doplněné i o další příkré hodnocení v podobě slovního spojení duševní mrzák, se ve středu objevilo na sociální síti v komentářích k této kauze společně se jménem řeporyjského starosty za ODS Pavla Novotného. To smazáno není – a zatím se ani nezdá, že by to vyvolávalo rozruch.

Ovšem – zde nechybí poznámka: „Sorry, strano, naštval mě.“ A také další vyjádření: „Tím, že jsem jen předseda malého MNV, si mohu dovolit mluvit, jak mi huba narostla a jak to cítím.“ Touto optikou by se nicméně dalo předpokládat, že slova Pokorného, který je kadeřníkem v okresním městě, by vlastně žádné haló vyvolat neměla. Také on dal průchod svým pocitům – a to vlastně z pozice docela obyčejného občana.