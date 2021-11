Je to příznivá zpráva nejen pro příznivce Hrabalových textů a filmu Slavnosti sněženek, ale i pro krajskou pokladnu. Původně se totiž nemovitost objevila v nabídce realitní kanceláře s vyšší cenovkou: 11,9 milionu. Jestliže však současně dostala upozornění na tuto položku média, stejně jako kraj a ministerstvo kultury, zdálo se jasné, jaká hra se zřejmě uplatnila: taktika zveřejnění nabídky s cílem přimět ke koupi veřejné instituce, protože podobná příležitost se nebude opakovat. A prakticky od počátku se téměř nahlas špitalo o tom, že zveřejněná cena by mohla být „k jednání“.

Zástupci hejtmanství a státu se pak dohodli, že kraj se pokusí chatu koupit a resort kultury pomůže s vytvořením expozice: odborně a v rámci možností i finančně. O takovém závazku hovoří i memorandum o spolupráci, které podepsali hejtmanka Petra Pecková (STAN) a ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Kolem ceny (kdy původně požadovaných necelých 12 milionů nebylo zrovna cenou v místě a čase obvyklou, jestliže nemovitost kromě svého příběhu nevyniká nějakou zvláštní hodnotou) se však původně objevily rozpory jak v řadách krajských zastupitelů, tak i mezi radními. Nyní však padlo rozhodnutí: Hrabalovu chatu kraj koupí. Nebo se to alespoň chce pokusit.

Pokud se tak skutečně stane, měly by se naplňovat další plány, podle nichž by do chaty první návštěvníci mohli zavítat už v příštím roce. To, že je vše na cestě směřující k tomuto cíli, potvrzuje fakt, že středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) ve čtvrtek pozval novináře na prohlídku chaty; s termínem v pondělí 22. listopadu.

O samotné koupi má krajské zastupitelstvo rozhodovat o týden později: 29. listopadu.