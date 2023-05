/FOTOGALERIE/ Festival Kmochův Kolín, který se letos odehraje od 8. do 11. června, bude zase zdarma. Kolínská firma Kopos opět dá městu finanční dar, který vstupné pokryje. Návštěvníci se již nyní mohou těšit na bohatý program plný vystoupení mnoha orchestrů i hudebních hvězd.

Mezinárodní festival dechové hudby Kmochův Kolín: z průvodu všech zúčastněných orchestrů a mažoretkových skupin městem. | Foto: Zdeněk Hejduk

Mluvčí radnice Šárka Hrubá potvrdila, že město se společností Kopos na další spolupráci a podpoře domluvilo.„Došlo k navýšení o 50 tisíc za kalendářní rok. Smlouva se uzavírá na pět let s možností prodloužení,“ sdělila.

Na festival se i letos chystají známí hudebníci. Mezi hosty Kmochova Kolína jistě zazáří Čechomor s Martinou Pártlovou, jejichž koncert je plánovaný na sobotu. Na radnici věří, že zdravotní problémy neznemožní příjezd slovenskému zpěvákovi Richardu Müllerovi, který má vystoupit v pátek. Potěšit diváky přijedou tuzemské i zahraniční orchestry a skupiny, například z Itálie, Maďarska či Slovinska. Monstrkoncert bude mít letos hosty Annu Julii Slováčkovou a Felixe Slováčka ml.

V Kolíně i mimo něj

Hlavním festivalovým místem bude tradičně Karlovo náměstí. Festival však už tradičně zavítá i na další scény v Kolíně i okolí. Vyhrávat se bude v Dělnickém domě ve Velkém Oseku, v kolínském domově pro seniory i v objektu Senecury Kolín či na Zámecké. Plných osm koncertů je naplánováno do synagogy a nebude chybět ani sobotní Nocturno v chrámu sv. Bartoloměje, kam si Městská hudba Františka Kmocha pozvala sólisty Ondřeje Peteru a Zuzanu Konvalinovou.

Nezapomene se ani na pietní akt u hrobu Františka Kmocha na centrálním hřbitově, odjezd autobusů pro veřejnost bude v sobotu ve 12.40 hodin z autobusové zastávky na Karlově náměstí. A co by to bylo za Kmochův Kolín bez velkého průvodu městem v sobotu odpoledne či bez show mažoretek, které proběhne v neděli těsně po poledni. Letos na festival dorazí třináct mažoretkových skupin.

Na Karlově náměstí a v přilehlých ulicích bude během festivalu zákaz parkování, v sobotu odpoledne od 13:45 do 15:45 bude v době konání průvodu uzavřený průjezd městem od Vodního světa do centra včetně křižovatky s Jaselskou ulicí. Autobusové zastávky na uzavřeném úseku nebudou v provozu. Objízdná trasa povede ulicemi Polepská, Táboritská, Žižkova, U Nemocnice a Benešova.