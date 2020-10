ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Magistrátní firma Ropid, která organizuje MHD v Praze a okolí, oznámila, že od 2. listopadu bude zkrácen provoz metra i návazné povrchové dopravy do 22 hodin – denní linky tak budou nahrazeny nočními. Změny se týkají rovněž provozu večerních příměstkých vlaků, ve středních Čechách začnou platit prázdninové jízdní řády.

Vedení metropole reaguje na aktuální krizové opatření menšinové vlády Andreje Babiše (ANO), podle něhož se zakazuje volný pohyb osob v době od 21:00 do 4:59 s výjimkou cest do práce či například venčení psa do 500 metrů od místa bydliště. Zároveň končící ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) doporučil firmám, aby nechávaly lidi pracovat z domova tam, kde to lze. Nařízení takzvané „home office“ je však právně těžko vymahatelné, také formulace v přijatém zákoně působí vágně.

Také proto se objevily ve facebookových a twitterových diskuzích nářky občanů reagující na změny v Pražské integrované dopravě (PID). „Fakt Kocourkov!“ zní jeden z rozhořčených komentářů. Některé poukazují i na fakt, že nouzový stav kvůli koronavirové nákaze platí jen do úterý 3. listopadu a Praha omezí MHD pouhý den předtím. Všeobecně se však předpokládá, že poslanci prodloužení Babišově vládě schválí…

„Opravdu děkuji hlavičkám, které tohle vymyslely. Když mám odpolední, pracuji minimálně do 23:30. Normálně mi cesta domů trvá 25 minut, teď se projedu Prahou zhruba hodinu a čtvrt. Auto nemám, za taxíky utrácet nemohu. Je super, když to plánují lidé, kterých se to nijak nedotkne,“ napsal jeden z facebookových uživatelů, který bydlí v Modřanech a kancelář má na Smíchově.

Opatření se nelíbí dokonce ani některým zaměstnancům dopravního podniku, kteří se kvůli zkrácené provozní době metra nebudou mít jak dopravit z vozoven či garáží. Diskutující mají obavu, že se budou třeba v posledních vlacích tlačit, straší je i případné „promořování“ ve stanicích a na zastávkách. Přitom podle zahraničních studií je z hlediska rizika nákazy cestování MHD bezpečné. Komplikace mohou nastat i pro Středočechy, kterým ubydou autobusová spojení.

Provoz metra je drahý

Naštvaní cestující se tak dopravního podniku vyčítavě táží, zda jim budou propláceny taxislužby nebo zda mohou jezdit MHD zadarmo. „Prosíme, nepodléhejte přehnané panice. Prázdninový jízdní řád znamená omezení o 0 až 15 procent dle linky, období a typu trakce. Cestujících dnes jezdí asi o 70 procent méně a s tvrdšími opatřeními počty ještě více klesnou. Již dnes je obsazenost většinou v jednotkách osob na spoj,“ reagovalo tiskové oddělení městské společnosti Ropid.

Na námitku, že by místo dřívějšího ukončení provozu metra šlo mezi desátou hodinou a půlnocí jen omezit interval na 15 až 20 minut, reaguje organizátor pražské hromadné dopravy tak, že by to znamenalo pouze mizivou úsporu, protože v metru jsou vysoké fixní náklady – hodně personálu ve stanicích, osvětlení, eskalátory.

„Chápeme, že je to hodně citlivé a nepopulární, ale provozovat metro pro s nadsázkou jednotky cestujících je skutečně obrovský luxus i v době covidu. Praha se bude potýkat s obrovským deficitem financí i tak. Noční linky to s přehledem a rezervou zvládnou,“ dodal Ropid.

Dopravní podnik ve spolupráci s Ropidem musel k tomuto kroku sáhnout i kvůli několika desítkám nakažených řidičů, strojvedoucích, revizorů či dispečerů. Další zhruba padesátka zaměstnanců z provozu pak zůstává v karanténě.

Každopádně někteří řidiči tramvají a autobusů už teď přiznávají, že „vozí vzduch“. A najdou se i cestující, kteří upozorňují na to, že mezi určitými lokalitami v hlavním městě je spojení díky trasám nočních linek lepší než ve dne.