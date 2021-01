Opravdu je to nadsázka. Většina dětí ve středních Čechách má svoji školu prakticky na dohled. Z domova se do ní pěšky dostane o deset minut zhruba polovina. Ukazují to výsledky Minisčítání; projektu Českého statistického úřadu připravovaného ve spolupráci se školami, jehož cílem je dětem zpestřit výuku – i tu v nynější distanční formě – a současně nabídnout poučení o tom, jakým způsobem se získávají statistická data a jak je získaná čísla možné dále využívat. Mohou si to zkusit přímo v praxi; na vlastní kůži. Ve středních Čechách se na podzim zapojilo 2862 žáků a žákyň ve věku od devíti do patnácti let. Dívky měly nepatnou převahu.

Pár minut i dvě hodiny

K cestě do školy, jež nezabere více než deset minut, se v rámci celého kraje přihlásilo 1346 dětí. Představuje to 47 procent dotazovaných. Existují však i výraznější rozdíly mezi regiony – přičemž vůbec nemusí platit, že v oblastech, jež se považují za odlehlejší, rozlehlejší či méně rozvinuté, je do školy jaksi dál. Třeba na Nymbursku stačí deset minut jen třetině; na Kutnohorsku naopak více než třem čtvrtinám. Daleko to nemá ani poměrně početná skupina vyčíslená v rámci kraje na 30 procent, jíž cesta do školy trvá od 11 do 20 minut.

Dalších 13 procent si musí vyhradit na cestu od 21 do 30 minut – a je zřejmé, že do této skupiny spadá i hodně přespolních. Dojíždění, které zabere delší dobu, už totiž není příliš běžné: doba cesty od 31 do 40 minut zaujímá pětiprocentní podíl – a na prstech jedné ruky bychom spočítali i zastoupení časově náročnějších tras. Konkrétně dvou procent dosahuje interval od 41 do 50 minut a jednoho procenta rozpětí mezi 51 a 60 minutami. Časové úseky přesahující hodinu jsou již prakticky zanedbatelné – nicméně deset z dotazovaných žáků středočeských škol se přihlásilo dokonce k dvouhodinovému cestování. Mimochodem – hned čtyři jsou školáci z Mělnicka, tři pak z Nymburska.

Pětina se vozí autem

Přes třináct stovek z dotazovaných dětí, 1301, což představuje 45 procent, uvedlo, že do školy chodí pěšky. Pětina, přesněji 21 procent, se nechává vozit autem. Meziměstským autobusem jezdí 16 procent dětí, dalších devět procent pak městskou hromadnou dopravou. Vlak jich využívá pět procent. A čtyři procenta se obyčejně vezou, i když vlastně jdou: na koloběžce, skatu, bruslích; případně šlápnou do pedálů jízdního kola.

Uslyší dospělí hlas dětí?

Zjištěná data mohou mít význam nejen pro samotné školáky v rámci zábavného poznávání práce s čísly. Mohou se stát také zajímavým podnětem pro debaty policistů a úředníků, kteří se budou zamýšlet nad způsoby, jak řešit očekávaný citelný nedostatek míst v základních školách. Což je debata, ve které zatím zaznívají vesměs dospělácké argumenty. Dětí se ale – aspoň pokud je známo – nikdo moc neptal.

Podíl dětí, které se dostanou školy do deseti minut

- Benešovsko: 62 procenta

- Berounsko: 61 procent

- Kladensko: 60 procent

- Kolínsko: 40 procent

- Kutnohorsko: 78 procent

- Mělnicko: 48 procent

- Mladoboleslavsko: 38 procenta

- Nymbursko: 34 procenta

- Praha-východ: 61 procento

- Praha-západ: 40 procent

- Příbramsko: 51 procento

- Rakovnicko: 58 procenta



Zdroj: www.miniscitani.cz