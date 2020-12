Koronavirová omezení veřejné dopravy se brzy mají zmírnit

Nebylo by lepší nechat auto doma a do práce raději cestovat vlakem? Tahle otázka mohla blesknout hlavou řadě lidí, kteří ve čtvrtek 3. prosince ráno pohlédli na zasněžené silnice. Zvlášť na spojnicích různých koutů středních Čech s Prahou, jež bývají přeplněné, se po klouzajících vozovkách jelo bídně. Kvůli nesjízdnosti se dokonce do některých oblastí - a to zvlášť v blízkém okolí hlavního města - ani nedostaly ranní autobusy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Svezení autem pak nebylo nic příjemného jak kvůli kolonám spojeným s citelným zdržením, tak kvůli množství nehod, jež v nebývalé míře zaměstnávaly policisty i hasiče. „Od rána jsme již zasahovali u 21 dopravních nehod,“ uvedl na twitteru Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje dvě hodiny před polednem. „Většina z nich se obešla bez zranění. Nejvíc nehod evidujeme na Kladensku,“ upřesnil. Sníh přinesl nadělení: bouračky, zpoždění, odklony i zastavení provozu Přečíst článek › Pro zimní počasí se těm, kteří mají takovou možnost, využití vlaku přímo nabízí – byť běžně jsou třeba zvyklí cestovat jinak. Ani na kolejích však při čtvrtečním bílém nadělení neklapalo všechno růžově. Problémy se zavátými výhybkami řešili železničáři v Praze, problémy se objevily i na Kolínsku. Přesto se však jízda po kolejích zdála být nejistější. Autobusy od pondělí, vlaky od neděle Lidi zvyklé veřejnou dopravu používat pravidelně i ty, kteří ji volí spíš jen tehdy, když se jim nechce usednout za volant vlastního auta (což právě v zimním období může být častěji než jindy), může potěšit, že brzy budou mít k dispozici víc možností než dnes. Skončí totiž platnost koronavirových omezení, kdy kvůli úbytku cestujících (a někdy i ve vazbě na nedostatek pracovníků) byly vybrané spoje seškrtány. Vedle rozmarů zimy meteorologové varují před očekávaným vichrem Přečíst článek › To se změní; autobusy a po nich i vlaky se začnou vracet k běžným jízdním řádům, informovala ve čtvrtek Helena Frintová z krajského úřadu. „Od pondělí 7. prosince se obnoví veškerý autobusový provoz v pracovních dnech do 21 hodin. K opětovnému posílení vlakových spojů ve špičkovém období dojde od 13. prosince,“ upozornila na mezníky na začátku i na konci týdne. Přes den rušněji, v noci klid První reakce na očekávaný nárůst zájmu související s otevřením obchodů, restaurací i služeb a s návratem většiny studentů do škol se vztahuje k denní době: plný provoz autobusů bude obnoven v pracovních dnech mezi sedmou ranní a desátou večer. Noci ještě mají mít poklidný ráz. „Po 21. hodině bude provoz autobusových linek postupně omezován – a následně ukončen mezi 22.30 a 23.00,“ upřesnila Frintová. Na kontroly elektronických známek se chystají policisté i celníci Přečíst článek › Na železnici se od neděle příštího týdne vrátí zdvojené soupravy na příměstských tratích, nabízející větší kapacitu. Po deváté večer však vlaky nadále mají jezdit v hodinových intervalech. Zatím také zůstane zrušený takzvaný noční víkendový rozjezd; sobotní a nedělní spoje odjíždějící z Prahy všemi směry kolem 2.30. S jeho obnovením ještě v letošním roce se podle aktuálních plánů nepočítá.

