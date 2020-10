Města potom musejí hledat náhradníky. Nyní, pár hodin před začátkem voleb, to ale vypadá, že by ani koronavirová krize nemusela zásadněji ovlivnit počty členů volebních komisí.

Příbram má náhradníků dost

Situace je prakticky stejná ve všech okresech Středočeského kraje; až na Kutnou Horu a Rakovník všechny okresy spadají totiž do žluté barvy na koronavirovém semaforu. V současné době však nic nenapovídá tomu, že by v Berouně měl být nedostatek členů volební komise. Jak uvedla Petra Lišková z oddělení komunikace Městského úřadu Beroun, město má dostatek náhradníků, pokud by se lidé z obavy kvůli koronaviru odhlásili; to se však nedělo.

V Příbrami mají na možné problémy hned několik řešení. „Někteří lidé se omlouvají, ale zatím to není nic, co bychom nedokázali zajistit vlastními silami,“ odpověděla tajemnice úřadu Jaroslava Poláková na otázku Deníku, zda jim kvůli covidu chybějí lidé do volebních komisí. Že je situace ale mnohem horší než u předchozích voleb v časech před koronavirem, s tím souhlasí. „Nemusejí nám říkat důvody, proč se odhlásili,“ uvedla.

Lidé se tak mohou omlouvat jednak z důvodu karantény, izolace, nebo i jiného onemocnění. „Nemusejí mít potvrzený covid, ale nemusí jim být dobře. Pro nás je to tak lepší, než aby nakazili ostatní členy volební komise,“ řekla. Přesto má město ale dostatečný počet náhradníků.

Štrúdl letos nebude

Zatímco při minulých volbách ve volebních místnostech často byla přátelská atmosféra v tom smyslu, že si navzájem členové volební komise navařili a napekli, letos to bude úplně jinak. Ochutnávání bábovek, štrúdlů a podobných tradičních laskomin bude muset počkat až na příznivější situaci, takové tradiční pohoštění se letos ve volebních komisích nebude smět konat.

Zatímco si v restauraci či kavárně můžete roušku po dobu konzumace sundat, to neplatí pro členy volebních komisí. Členové volebních komisí budou muset mít po celou dobu roušky, není možné si je sundat kvůli konzumaci.

Příprava na koronavirové volby



- městské úřady řešily pro jistotu náhradníky, pokud by se někdo ocitl v karanténě



- počítá se s výpomocí zaměstnanců úřadů, případně hasičů, pokud by bylo potřeba



- náhradníky poskytly také politické subjekty



- členové volebních komisí letos nebudou moci ve volební místnosti společně konzumovat