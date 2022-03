Téma aktuální nejen v době války

Ochrana počítačových sítí před hackery není tedy bezprostřední reakcí na válečné události na Ukrajině, které provází i méně viditelné soupeření v informačním a elektronickém prostoru. Kybernetických útoků nicméně v souvislosti s válkou na Ukrajině přibývá; mimo jiné se elektroničtí bandité snaží přimět vyhlédnuté oběti, aby otevřely závadnou přílohu zaslanou e-mailem, právě pod záminkou solidarity se zemí napadenou vojsky Ruské federace.

Změny v kybernetickém zabezpečení příspěvkových organizací kraje prozatím středočeští radní schválili pro zařazení do zásobníku chystaných akcí. Potřebné peníze – náklady byly vyčísleny na 58,5 milionu korun – totiž zatím nejsou na stole. Hejtmanství počítá s tím, že se je podaří získat z evropských dotací: konkrétně v rámci projektu Digitální Česko Integrovaného regionálního operačního programu. Kdyby to neklaplo, nákupy směřující k posílení počítačové infrastruktury se kvůli nedostatku peněz neuskuteční.

Že bude mít kraj příznivou zprávu pro 270 svých příspěvkových organizací, nicméně věří hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Cílem projektu je umožnit jim přístup k informačním systémům, které Středočeský kraj provozuje v technologickém centru kraje,“ upřesnila, co technici chystají; elektronické ekosystémy v jednotlivých organizacích by také měly komunikovat s centrálními bezpečnostními systémy krajského úřadu. „Je to další krok k zajištění kybernetické bezpečnosti, která, jak vidíme i v těchto dnech, může být velice křehká,“ poznamenala hejtmanka.

Bezpečné připojení pro tisíce lidí

Nové řešení, pokud se na ně podaří získat peníze, by mělo nejen zvýšit bezpečnost, ale také nabídnout přístup do informačních systémů kraje až pro 2,5 tisíce uživatelů s patřičnými oprávněními. Bude však nutné doplnit technologie zajišťující jak samotné propojení, tak ověřování uživatelů pomocí vícefaktorové autentizace.