Jestliže se v minulých letech ukazovalo, že ředitelka centrály vydrží ve funkci zpravidla rok – a pokud o něco déle, pak zase ne o moc – nyní přišla změna: poslední ředitelka Renáta Křečková post opustila už po měsíci. A jako už vícekrát v minulosti se stalo, že novou osobnost do čela krajské turistické centrály je třeba hledat zrovna v lednu; krátce před startem kampaně mající zvát návštěvníky pro nadcházející hlavní sezonu. Výletníci jsou ve středních Čechách vítáni: souvisí to především s očekáváním, že přinesou do regionu peníze a svými útratami dají vydělat místním.