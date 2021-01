„Umístěna jsou v lůžkových zdravotnických zařízeních, a to jak v krajských, tak i v soukromých a městských nemocnicích,“ upřesnila.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského krajeZ informačního plakátu, jehož předlohu krajský úřad připravil pro obce, jimž ji poskytl k dalšímu využití, plyne, že nejméně jedno očkovací místo je k dispozici v každém ze středočeských okresů s výjimkou Prahy-západ. Leták dále nabízí souhrn základních informací k očkování včetně kontaktů pro případné získání podrobností. Bezplatná infolinka má telefonní číslo 800 710 710. „Podrobné informace najdou občané také na portálu krizového řízení,“ odkázala Frintová na internetovou adresu pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/ockovani-v-kraji-informace-hejtmanky.

Vlastní informace nabízí také webové stránky řady měst i obcí, a to včetně údajů o tom, kde ve svém okolí mohou požádat o pomoc při registraci k očkování za použití elektronického formuláře na internetové adrese crs.uzis.cz, pokud by ji nenašli v rámci rodiny nebo třeba u sousedů. A pokud by nezbývala jiná cesta, mohou senioři zavolat na linku podpory 1221 a registrovat se k očkování s přispěním jejích operátorů.

Za kraj je na start registrace k očkování připraveno vše, míní hejtmanka Petra Pecková (za STAN). „Máme v jednotném centrálním rezervačním systému zaregistrována všechna zařízení, kde očkování seniorů 80+ probíhá. Snažíme se, aby tato očkovací místa mohla zaregistrovat své volné kapacity. Zatím jsme ovšem nezískali potřebné přístupy,“ konstatovala ve čtvrtek odpoledne. „Pevně doufáme, že po spuštění registrace bude vše spolehlivě fungovat – a budeme moci vakcinaci nejen seniorů, ale posléze i dalších skupin občanů kraje, bez problémů zvládnout,“ uvedla dále hejtmanka.