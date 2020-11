Každá pomocná ruka může být nyní v domovech seniorů dobrá – a v případě, že by koronavirová nákaza dále zasáhla větší počet pracovníků, dokonce nezbytná. Kraj proto hledá dobrovolníky, kteří by s péčí o seniory byli schopni a ochotni pomoci. Ve čtvrtek se krajský úřad obrátil na veřejnost s výzvou k pomoci s nedostatkem personálu.

Situace v zařízeních sociálních služeb zatím není kritická – nicméně: mohla by být. Právě pro případ možného zhoršení se chystají zálohy. Vzniká databáze lidí, kteří by mohli přijít na pomoc. Ne hned, ale v případě potřeby; pokud by se některý z domovů skutečně začal potýkat s akutním nedostatkem personálu. Již v minulosti se v době nouzového stavu osvědčila spolupráce se studenty oborů sociální práce a pečovatelská činnost i s dalšími brigádníky. Nyní se kraj snaží vytvořit seznam lidí, kterým by v případě potřeby bylo možno zavolat. Hledá především Středočechy, kteří by se mohli zapojit do pomoci zařízením poblíž svého bydliště.