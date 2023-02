„Naším úmyslem bylo podpořit amatérskou kulturu zejména v oblastech jako například divadlo, folklor, tradiční lidová kultura, hudba, tanec, film, ale i dalších,“ upřesnil Švenda.

Ze 102 žadatelů, kteří by měli být úspěšní, mluvčí kraje David Šíma zmínil konkrétně tři. Jako příklady uvedl Městské kulturní centrum Beroun s akcí BeKuLe aneb Berounské kulturní léto, Kladenské dvorky pořádané Spolkem Podprůhon či také již tradiční Hrabalovo Kersko.

Milion na výročí

Milion korun z krajského rozpočtu je pak určen na podporu významných výročí. V tomto případě radní pracující se závěry hodnoticí komise doporučili zastupitelům schválit 13 příspěvků.

Kraj zřejmě podpoří šestnáct velkých kulturních akcí a devět sportovních

Mluvčí Šíma zmínil opět tři příklady: Sto let Českomoravské myslivecké jednoty, které pořádají Okresní myslivecký spolek Benešov a Českomoravská myslivecká jednota, výročí 770 let obce Vrančice u Příbrami nebo například oslava 800 let obce Dolní Slivno u Mladé Boleslavi. „Dotace na podporu významných výročí byla určena zejména pro historické slavnosti či připomenutí významných výročí a bitev, které mají oporu v historických pramenech,“ poznamenal radní Švenda. „Kritérii pro získání dotace jsou zejména jedinečnost, tradice a nadlokálnost akce,“ doplnil.