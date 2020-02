Slevy na služby i zboží určené rodinám s dětmi a dříve narozených občanům, jež jsou na základě předložení Rodinného pasu nebo Senior pasu dostupné v některých krajích, se stanou skutečností i ve středních Čechách. Plyne to z pondělního rozhodnutí krajských radních, kteří na podporu pasů, mající podobu plastových kartiček ve formátu kreditek a přinášejících možnost získat slevy i další výhody, vyčlenili přes 3,6 milionu korun.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Poskytované slevy, a to v rozpětí od pěti do padesáti procent, by vybraným skupinám občanů měly zlevnit jak volnočasové aktivity, tak i obvyklé denní nákupy běžného zboží, připomněla v pondělí středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). Slevy mají podle předem uzavřených dohod poskytovat vybraní podnikatelé či instituce. „Smyslem projektů je na jedné straně především podpora rodin s dětmi nebo seniorů – a na druhé straně podpora malých a středních podnikatelů včetně předpokládaného významného přínosu v cestovním ruchu,“ vysvětlila Heřmanová. S upozorněním, že zapojení do obou projektů je bezplatné.