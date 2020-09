Výtvarná soutěž, jejíž předchozí dva ročníky ukázaly, že školáci dokážou pod vedením svých pedagogů vytvořit i náročná díla, pozoruhodná jak tvůrčími nápady, tak zvládnutím technik včetně těch náročných, je letos inspirována osobností Jiřího Hanzelky. Od narození tohoto cestovatele a spisovatele (ale i fotografa a filmaře), který se asi nejvíce proslavil putováním ve vozidlech značky Tatra společně s bezmála o dva roky starším a stále žijícím Miroslavem Zikmundem, v prosinci uplyne rovných sto let. Mimochodem – bude to zrovna na Štědrý den. A oceňování nejlepších prací se chystá prakticky o týden dřív.

Výtvarná soutěž má nejen připomenout Hanzelkovy osudy a odkaz, ale i to, jak inspirující mohou být jeho život a dílo i pro současnou mládež. Zasílat do ní lze nejenom plošné malířské práce, ale i videa nebo fotografie. Uzávěrka je stanovena na 6. listopadu, aby pak do 20. dne téhož měsíce mohlo dojít na vyhodnocení. Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním cen se chystá na 15. prosince.