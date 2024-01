Nejvyšší představitelé koalice Spolu se netají představou, že model spolupráce mezi KDU-ČSL, ODS a TOP 09 fungující na celostátní úrovni politiky má být úspěšný i v rámci nadcházejících voleb do jiných úrovní. A jak se vyjádřil předseda ODS Petr Fiala, podaří se přitom odsunout do pozadí hnutí ANO a další politické protivníky.

Na spolupráci v rámci voleb do Evropského parlamentu s tím, že své kandidáty budou nominovat za koalici, se zmiňované strany dohodly už loni na sklonku října. Nyní přichází čas pro vyjednávání předvolebních koalic pro volby do krajských zastupitelstev.

Premiér Fiala vyslovil naději, že výsledek středočeských jednání se stane příkladem i pro další kraje – a na stejném půdorysu vznikne ještě několik dalších koalic.

Současně jsou střední Čechy specifické svou velikostí, polohou, lidnatostí i problémy, na jejichž řešení musí krajští politici nalézat recepty. Fiala v té souvislosti zmínil dopravní infrastrukturu, vzdělávání, bezpečnost a živý venkov.

Co Středočechy nejvíce pálí?

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pro středočeskou politiku klade důraz na řešení výzev v oblasti dostupnosti středních škol. I ona zmínila dopravní infrastrukturu, ale také péči o kulturní památky a životní prostředí.

Marian Jurečka předsedající KDU-ČSL podtrhl potřebnost dobré správy silnic druhé a třetí třídy, stejně jako práce v oblasti školství, zdravotnictví, ale i rozvoj sociálních služeb a pomoci pro potřebné či podporu obcí, zvláště malých, třeba v jejich snahách o rozvoj předškolních vzdělávacích zařízení.

Rýsuje se boj o hejtmanský post

Jako kandidát na post hejtmana vystupuje za Spolu Jan Skopeček (ODS), který je známý z celostátní politiky, aktuálně je mimo jiné místopředsedou sněmovny. Míní, že hejtman má prostřednictvím konkrétních kroků možnost zlepšit podmínky pro život. Chtěl by zúročit nejen 16 let zkušeností s prací krajského zastupitele, ale třeba i schopnost dojednat „koordinaci a kooperaci“ s primátorem Prahy. Deníku Skopeček řekl, že míní také usilovat o přilákání mladých lidí do politiky a k tomu, aby měli chuť promlouvat do veřejných záležitostí.

Skopeček je také předsedou středočeské organizace ODS. Koaliční smlouvu s ním v pátek podepsali předseda krajské organizace TOP 09 Václav Švenda a předseda krajského výboru KDU-ČSL Robert Pecha.

Jména regionálních osobností, které se budou ve středních Čechách ucházet o hejtmanský post, už oznámily i některé další z významných volebních subjektů. Za ANO se má stát lídrem poslanec Tomáš Helebrant, ve sněmovně také člen výboru pro evropské záležitosti a volební komise. Pro Piráty se chce snažit získat hejtmanskou kancelář Lucie Cirkva Chocholová – nynější předsedkyně výboru krajského zastupitelstva pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

V rámci STAN se teprve bude rozhodovat, a to na sněmu v polovině února. Očekává se, že křeslo bude obhajovat nynější hejtmanka Petra Pecková. „V téhle chvíli je jedinou kandidátkou,“ řekl v pátek Deníku krajský předseda STAN Michael Kašpar. Připomněl nicméně, že s nabídkou možnosti ucházet se o kandidaturu, pokud projeví zájem, byli v kraji osloveni všichni členové i registrovaní příznivci.

Podrobné volební programy budou jednotlivé volební subjekty ve středních Čechách teprve připravovat. Pokud už případně pokročily, zveřejnění zatím nechystají.