Ta podle svých slov vítá, že ředitelé nemocnic toto doporučení krizového štábu neprodleně akceptují a snaží se pacienty v jejich lůžkových zařízeních co nejvíce před možnou nákazou koronavirem ochránit.

Ředitelům oblastních nemocnic doporučil Krizový štáb podle Jaroslavy Pokorné Jermanové navýšit kapacitu lůžek pro pacienty nakažené onemocněním covid-19. „V současné době je ve Středočeském kraji k dispozici celkem 145 lůžek, na nichž se léčí 67 pacientů, z toho 43 pacientů v oblastních nemocnicích,“ informovala.

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula doporučil, aby ředitelé na pátek 25. září vyhlásili ředitelské volno. Jak uvedla středočeská hejtmanka, to vyhlásilo ve Středočeském kraji celkem 20 středních škol.

Kraj zřídil i novou linku, kde se mohou ptát lidé na věci ohledně koronaviru. „Na krajském úřadě byla rovněž nově zřízena bezplatná linka s číslem 800 710 710, kde se občané mohou dozvědět detailní informace k vydaným opatřením v souvislosti s covid-19 ve Středočeském kraji. Linka je plně funkční ode dneška, tj. od čtvrtka 24. září do odvolání, a to v pracovních dnech v době od 8 do 16 hodin,“ upozornila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Krajský úřad Středočeského kraje s ohledem na nastalou epidemiologickou situaci nabízí také seniorům nad 65 let možnost osobní návštěvy každý čtvrtek od 10.00 do 12.00 hodin. Po příchodu na krajský úřad se zájemci zaregistrují na recepci, která jim zprostředkuje kontakt na věcně příslušném odboru.

U Záchranné zdravotnické služby Středočeského kraje (ZZS SČK) je pro obyvatele kraje zřízena bezplatná telefonní linka 800 888 155, kde v souvislosti s podezřením na nákazu covid-19 mohou získat celou řadu potřebných informací. Call centrum jim ale poradí i v případě, že se zeptají na otevírací dobu středočeských zdravotnických zařízení nebo které lékárny jsou dostupné během víkendů a svátků. Do call centra ZZS SČK lze zaslat také dotaz prostřednictvím e-mailu na adresu: call@zachranka.cz.

Předsedkyně Bezpečnostní rady Jaroslava Pokorná Jermanová také připomněla, že od pondělí 21. září si zájemci z řad seniorů mohou nechat udělat v oblastních nemocnicích bezplatný tzv. ‚rapid‘ test z kapky krve. Na provedení odběru se objednají telefonicky, a to na odběrových místech krajských nemocnic v Benešově (telefon 702 153 653), Mladé Boleslavi (603 376 261), Kladně (602 432 653), Kolíně (321 756 591) a v Příbrami (725 403 919). Odběrová místa pro seniory budou otevřena od pondělí do pátku v čase od 7 do 15 hodin.

Kromě odběrových míst ve středočeských krajských nemocnicích, která jsou otevřena od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin a o víkendu od 7 do 15 hodin a odběrového místa v Mělníku, Slaném a v Čáslavi bude do konce tohoto týdne otevřeno odběrové místo v Rakovníku a od 29. září odběrové místo v Hořovicích.