„Zdražovali jsme průměrně o tři stovky, ode dneška probíhá zápis, ale už máme většinu kroužků zaplněných,“ uvedla zase Šárka Hájková, zaměstnankyně DDM Mělník.

Ceny zvedli i v benešovském DDM. Cena se pohybuje od 700 do 2850 korun za rok, loni platili rodiče v rozmezí od 600 do 2600 korun.

„S ohledem na rostoucí náklady, a to jak energií, tak i všech materiálů, úklidových prostředků a učebních pomůcek se bohužel cena kroužků zvedla. Ceny se snažíme držet co nejníže, ale náklady rostou tak rychle, že bez zdražení to nejde a stejně se bojíme, jak to vše dopadne. Také nás ovlivní nová směrnice o krajských normativech, protože MŠMT přišlo s novou metodikou a již nebudeme dostávat mzdové prostředky na všechny dětské účastníky, ale pouze na jedno rodné číslo," řekla ředitelka berounského domu dětí a mládeže Petra Zavadilová. Tedy nově za dítě v jednom kroužku přijde stejný příspěvek na mzdy, jako za dítě v kroužcích třech.

Najdou se ale i domy dětí, které zatím ceny až na výjimky drží. „Ceny zájmových kroužků, které u nás vedou profesionálové, jsme ponechali na původní výši. Pouze se zdražilo například plavání, kde jsme museli reagovat na zvýšení, které poskytuje náš partner čili plavecká hala,“ potvrdila ředitelka DDM Ostrov Slaný Lenka Geringová.

Některá města a městské části nabízejí rodičům finanční pomoc. Forma podpory se liší. „Poskytujeme rodičům příspěvek 600 korun na zájmové kroužky jejich dítěte. Rodiče je přihlásí on-line přes platformu Aktivní město, kde také najdou nabídku různých dětských volnočasových aktivit na našem území,“ říká mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.

Po přihlášení dostanou elektronický voucher, který pak uplatní přímo u poskytovatele konkrétního zájmového kroužku nebo jiné volnočasové aktivity. O příspěvek si můžou požádat do 5. prosince nebo do vyčerpání prostředků. Pro letošní školní rok zatím radnice na podporu volnočasových aktivit dětí vyčlenila 2,8 milionu korun. Žádat o příspěvek v rámci projektu Aktivní město můžou i obyvatelé Prahy 5.

Sedmička zase dvakrát do roka vyhlašuje výzvu Kroužek pro každé dítě. „Rodiče dětí ze základních i mateřských škol s trvalým pobytem v Praze 7, kteří se nacházejí v nepříznivé finanční situaci, si mohou prostřednictvím tohoto projektu zažádat o příspěvek na kroužky dle vlastního výběru,“ říká mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. Na začátku nového školního roku vyhlásila MČ další kolo a žádosti přijímá do 30. září. Na úhradu volnočasových aktivit přispívá žákům základních škol až do výše 1 500 Kč a dětem z mateřských škol do výše 750 Kč.

Jednorázovou pomoc spustila i radnice Prahy 2. Nabídka Nadačního fondu Dvojka srdcem se týká zejména rodičů s nízkými příjmy nebo rodičů samoživitelů. O příspěvek až do výše 3 tisíc korun můžou žádat obyvatelé Prahy 2 nebo rodiče, jejichž dítě navštěvuje některou ze základních škol zřizovaných městskou částí.

Také v Berouně rodinám, které mají nižší příjmy, pomáhá město. Spoluúčast rodičů bývá kolem deseti procent. „Město Beroun vždy jednou za půl roku vypisuje stipendia a rodiče si o něj mohou požádat," sdělila mluvčí radnice Jitka Soukupová.

Pomoc organizacím, ne rodičům

Některé oslovené radnice nepomáhají s cenami kroužků rodičům, ale dotují samotné domy dětí či sportovní kluby. To je případ třeba Kolína, Českého Brodu i dalších. „Na pracovním jednání ohledně zdražování energií jsme se aktuálně domluvili, že neotevřeme programy na akce a investice, všechny peníze klubům tedy půjdou na provoz,“ upřesnil starosta českého Brodu Jakub Nekolný.

Požadavky rodičů o příspěvek radnice na kroužky Domu dětí a mládeže Benešov se podle místostarosty Zdeňka Zahradníčka na radnici dosud neobjevily, proto se jimi vedení města ani nezabývalo. „Platby jsou čistě věcí rodičů a DDM,“ potvrdil.

Třeba Slaný podporuje dotacemi sportovní a zájmové organizace, na základě žádosti, která se podává na odbor úseku rozvoje města. „Některé školy pak nabízejí volnočasové aktivity zdarma, například 1. Základní škola Slaný Háje v rámci projektu Šablony III,“ uvedla Lucie Cífková, referentka úseku rozvoje města Slaného.

„Nemáme systém, který by přispíval přímo rodičům, přispíváme organizacím, na člena maximálně do výše jeden tisíc korun,“ sdělil Petr Volf, místostarosta Mělníka.

V nedalekých Kralupech nad Vltavou příspěvek rodičům zvažují. „Zatím město rodičům nepřispívá, ale je dost možné, že se to bude projednávat na zasedání zastupitelstva v září,“ sdělil tiskový mluvčí Kralup Aleš Levý.

Z důvodu nárůstu cen za energie a jiných životních nákladů se problém týká i rodin, které zájmové kroužky do letošního roku platily bez problémů. Rada hlavního města Praha proto odhlasovala dotaci 266 milionů korun pro městské části, které budou peníze rozdělovat v rámci pomoci Pražanům v nouzi školám a školkám. Ty tak budou moci odpouštět nízkopříjmovým rodinám mimo jiné stravné, školkovné nebo poplatky za kroužky v rámci škol.