Varianta OMIKRON začíná v tuzemsku nabírat na síle a dle predikcí lze očekávat její vzestup. Proto již dnes kraj připravuje systémová opatření v oblasti veřejné dopravy.



Více informací naleznete zde ? https://t.co/Ndm61gxCdB#doprava #IDSK #PID pic.twitter.com/M8VrEyVtG9 — Středočeský kraj (@StredoceskyK) January 6, 2022

Pokud kvůli nedostatku personálu dopravců nebude možné zajistit všechny spoje, dojde na takové úpravy jízdních řádů, aby se cestující dočkali alespoň těch nejdůležitějších, plyne ze slov mluvčího IDSK Oldřicha Buchetky. „Absolutní prioritou zůstávají školní spoje a spoje v dopravních špičkách pro cesty do a ze zaměstnání,“ zdůraznil.

Slibuje současně, že to, jak se bude v rámci dopravního systému PID jezdit, dostanou cestující možnost zjistit vždy předchozího večera: prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka, ale i na webu či na sociálních sítích.

Propojení Prahy a okolí stvrdí podpisy přímo společné na hranici

„S platností od 12. ledna bude dispečink PID ve spolupráci s dopravci operativně zasahovat do provozu linek – jak v autobusech, tak ve vlacích s tím, že tyto informace budou zveřejňovány denně na www.pid.cz a na facebooku, instagramu a twitteru (vždy opět na stránkách či kanálu PID) – a to vždy v 19.00,“ vysvětlil Buchetka, co začne fungovat od středy příštího týdne.

Další změnu ohlašuje od pondělí 17. ledna: od té doby bude počet spojů omezen plánovaně. Chystanou redukci lze označit jako prázdninový provoz, avšak se zachováním školních spojů. „Toto opatření se dotkne primárně linek s velkou hustotu spojů formou prodloužení intervalu,“ konstatoval mluvčí. S tím, že jde o opatření platící do odvolání – podle předpokladů zhruba do poloviny února.

Koronavirový omikron zatím v kraji neřádí. Co se stane, až dorazí?

Buchetka však varuje, že i nad rámec těchto omezení se dají očekávat další jednotlivé výpadky spojů. Mohou je přinést pozitivní výsledky v rámci povinného testování provozních zaměstnanců při příchodu na pracoviště. „Naposledy se tak stalo na lince Praha, Černý Most–Mladá Boleslav,“ připomněl.