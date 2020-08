Na pětistupňové škále podobné školnímu známkování, již hygienici k hodnocení kvality vody používají, jen dvě místa v kraji dostala po rozborech vzorků odebraných v tomto týdnu trojky kvůli vyššímu výskytu sinic. A jde o místa, kde takový výsledek není překvapením: písník v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku a Tyršovo koupaliště v Rakovníku. Před týdnem to přitom měly „za tři“ ještě tři sledované lokality na středočeské části Orlíku a dvě na Slapech. Ty si však polepšily a nyní jsou klasifikovány stupněm 2; v souvislosti se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi vody kvůli chlorofylu.

Ani trojka však ještě neznamená nic, co by vodním radovánkám bránilo. V tomto případě však hygienici radí po koupání se ještě osprchovat. Více na pozoru by se měli mít citlivější lidé, zvláště alergici – a také děti a těhotné ženy.