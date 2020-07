Ještě pod původním názvem Květinový dům vyvolával tehdy teprve chystaný projekt vášně nejen mezi staromilci a konzervativnějšími obyvateli metropole, ale hádali se o něj i architekti a památkáři, kteří rozhodovali o demolici.

Nové výstavbě totiž musel ustoupit jiný dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Nově dokončená budova se třemi patry obchodních ploch, které má obsadit irský řetězec s levnou módou Primark, hrála všemi barvami. U mnoha kolemjdoucích vyvolávaly diskotékové efekty zděšení.

„To je strašné. To snad není možné, jak tohle mohl někdo povolit,“ nevěřícně kroutily hlavou dvě dívky, když míjely neony šlehající po fasádě. Taková podívaná by se ale neměla na Václavském náměstí hned tak opakovat, i když vyloučit ji do budoucna nelze.

„Na domě bylo třeba nastavit standardní večerní osvětlení. Majitel se teď dohodl s pražskými památkáři, že na fasádě bude svítit jen jeden odstín bílé,“ ujišťuje Alexandra Drozdová, mediální zástupkyně vlastníka, kterým je společnost Flow East.

Pokud by v budoucnu měla budova zářit více barvami, podléhalo by to podle ní novému schválení památkářů.

Ikonický objekt, tvrdí majitel

Zakladatel a šéf firmy, která vlastní The Flow Building stejně jako sousední palác Jalta, James Woolf se už několik let snaží přesvědčit úředníky i Pražany, že do centra české metropole přináší světovou architekturu.

„Cílem bylo vytvořit ikonickou, nejmodernější budovu na jednom z nejstarších náměstí světa, která by stanovila nová měřítka udržitelnosti pro budoucí development v Praze,“ zdůraznil.

V rozhovoru pro TV Architect ještě v době výstavby Woolf tvrdil, že budova se má stát „ikonickým objektem na mapě pražské architektury, který bude po následující staletí určovat charakter Václavského náměstí“.

Design budovy navrhlo studio Chapman Taylor. „Většina exteriérových prvků bude bílá, stejně tak je světlý spišský travertin, použitý na fasádě. Ten je aplikován i na sousedním hotelu Jalta, tím pádem The Flow Building plynule vizuálně naváže na stávající zástavbu,“ popisoval Woolf.