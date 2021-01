Dokončení integrace veřejné dopravy ve Středočeském kraji do jednotného systému, což by mělo pasažéry potěšit, a další zlepšení včetně zkulturnění prostředí. To jsou změny, jichž by se středočeští cestující měli dočkat v příštích měsících.

Cestující s obličejovými rouškami na zastávkách a v autobusech v Kolíně. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Hlavními novinkami uplynulého roku se staly rozšíření oblastí kraje, kde jsou autobusy začleněny do systému Pražské integrované dopravy (PID), umožňujícího jezdit s přestupní jízdenkou účtovanou ne podle kilometrů, ale podle času a překonaných pásem vzdálenosti – ale třeba i změny provázanosti přestupů nebo zřízení dvou nových železničních zastávek. Mimochodem – postupně na Mělnicku, Mladoboleslavsku, Rakovnicku, Benešovsku, Berounsku a Příbramsku začalo jezdit 64 nových autobusových linek; posílení spojení na Prahu se dočkalo Kladensko. A pak přišlo také to, co nebylo předem plánované: omezování počtu spojů v návaznosti na opatření prosti šíření koronaviru či ze stejného důvodu zkrácené vlaky. A uzavřené přední dveře autobusů nebo povinnost cestovat s rouškou. Na to by však snad každý rád co nejrychleji zapomněl.