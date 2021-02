Je třeba vzít jako fakt, že domácí turisté budou převažovat výrazněji, než bývalo zvykem dřív. S návštěvníky, kteří přiletěli přes půlku světa, se příliš počítat nedá. Což si uvědomují i poskytovatelé služeb v cestovním ruchu.

Plánování propagačních aktivit je na místě přizpůsobit tomu, že zájem budou mít lidé především o návštěvy přírodních zákoutí, kde se nebudou setkávat davy. Což ostatně platí i pro ubytování. Ukázal to už loni nárůst zájmu o pobyty na chatách, chalupách či návštěvy menších penzionů nabízejících prostředí rodinného charakteru. Naopak velká ubytovací zařízení mohou ještě zažívat slabší rok.

Významnou příležitostí by moha být doba pokoronavirová také pro rozvoj turistiky na řekách – k tomu však většinou chybí vhodné zázemí. Včetně dostatku přístavišť, vývazišť, půjčoven lodí i poskytovatelů dalších služeb, které plavbu zpříjemní (či ji vůbec umožní). Prostor pro aktivity investorů zde stále zůstává výrazný. Velký zájem je však možné očekávat i ze strany zájemců o aktivní pohyb – a to jak na kole, tak s vyhledáváním náročnějších tras pro pěší, které umožní pořádně si protáhnout tělo, často zpohodlnělé domácím vězením z časů koronavirových omezení.

Objevovat místa, kde je klid

Rok 2021 bude z pohledu krajské turistické centrály rokem pobytů v přírodě. S převahou tuzemských návštěvníků, u nichž je třeba brát ohled na jejich zájmy, na touhu objevovat to, co ještě neznají. Stejně jako spousta dalších – a tudíž tam není přeplněno. Už nyní ostatně Linda Dlouhá ze Středočeské centrály cestovního ruchu nabízí pravidelné tipy na výlety do míst, kde nebývá plno ani nepatří k nejznámějším – a přece to jsou lokality, které skutečně stojí za vidění. A třeba i za opakované návštěvy; v různých ročních obdobích.