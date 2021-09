Tak zní konečné stanovisko středočeských radních k debatám o budoucnosti málo využívaných lokálek, který v pondělí představili novinářům hejtmanka Petra Pecková, její náměstek spravující finance Věslav Michalik a radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (všichni STAN). Rozhodnutí o rušení málo využívaných lokálek tedy nezviklalo ani tříhodinové jednání mezi představiteli kraje a zástupci ministerstva dopravy v minulém týdnu.

Někde vlaky dojezdí, jinde budou omezeny

Důvodem jsou peníze, vysvětlil Michalik. S tím, že náklady na jeden kilometr, který motorák na lokální trati ujede, převyšují 100 Kč – a to už by podle jeho slov v některých případech vyšlo o polovinu levněji vézt pasažéra taxíkem; i při pražských cenách. Extrémní případ prý představuje trať Čelákovice–Mochov na Praze-východ, kde jsou roční náklady na jednoho cestujícího propočteny na 120 tisíc korun. Pokračovat takto dál by podle Michalikových slov bylo plýtváním penězi občanů. „Naším cílem je investovat prostředky ze sdílených daní efektivně; ku prospěchu všech obyvatel kraje,“ řekl v pondělí náměstek hejtmanky.

Radní Borecký upřesnil, že zastavení osobní dopravy (což prý v některých případech umožní rozšířit nákladní dopravu; třeba na Příbramsku přesunout na koleje převážení dřeva ze silnic) se chystá na tratích Březnice–Rožmitál pod Třemšínem, Vraňany–Lužec nad Vltavou, Bakov nad Jizerou–Dolní Bousov, Straškov–Zlonice–(Slaný) a Čelákovice–Mochov. Nejspíš to postihne také úsek Vlašim–Trhový Štěpánov, kde však představitelé kraje ještě čekají na stanovisko obcí, zda se na částečné zachování provozu vlaků nerozhodnou přispět. Tak jako se k finančnímu podílu přihlásily obce na trasách Čisovice–Mníšek pod Brdy–Dobříš a Plaňany zast.–Kouřim; ani tam se však provoz neobejde bez redukcí.

Omezený provoz – s prodloužením intervalů mezi spoji, jízdami jen o víkendech či v letní sezoně (a s jejich kombinacemi) – se od 12. 12. bude týkat tratí Mšeno–Mladá Boleslav, Mělník–Mšeno, Rakovník–Kralovice a Křinec–Městec Králové. Někde budou rušené vlaky nahrazeny autobusy, jinde to podle krajských radních není potřeba: autobusy už souběžně jezdí. A právě to má být důvodem, proč hodně cestujících vlaky opustilo: autobus je do cíle doveze sice bez nostalgické atmosféry a případně i hezkých výhledů do okolí trati, ale zato podstatně rychleji. Borecký přitom ujišťuje, že výběr tratí byl velmi odpovědný. Například podle posouzení vytíženosti a ekonomiky provozu by zrušení vlaků vycházelo i na část trasy Posázavského pacifiku – tam o tom však nikdo ani neuvažoval: jak s ohledem na turistický význam trati, tak kvůli nevyhovující síti silnic, po nichž by mohly jezdit autobusy; byť by měly nižší provozní náklady.

Seškrtáním lokálek by kraj měl ušetřit zhruba 50 milionů korun za rok. Tyto peníze podle hejtmanky Peckové plánuje vrátit „do dopravy“. Konkrétně se chystá zlepšování některých autobusových zastávek. Asi osm stovek jich je v kraji takových, kdy cestující vystupují z autobusu prakticky „do příkopu“ – a to by se časem mělo změnit.

Na dohodu se státem kraj nepřistoupil

Jestliže se po jednání v minulém týdnu mohlo zdát, že se zástupci ministerstva s představiteli kraje „dohodli, že se dohodnou“ kolem peněz, přesněji že se o financování dopravy bude dál jednat v širších souvislostech, a tak by provoz lokálek mohl zůstat zachován, dopadlo to jinak. Byť ještě o víkendu prý obě strany pilovaly formulace možného společného memoranda. Hejtmanka Pecková v pondělí vysvětlila, že ministerstvo navrhlo jednání v rámci Asociace krajů ČR, avšak za podmínky, že Středočeši zachovají provoz lokálek v nynějším rozsahu i pro příští rok. To by podle Peckové znamenalo vyměnit 52 milionů korun, o něž jsou vlaky dražší proti zajištění přepravy cestujících v autobusech, za jakýsi „vágní slib“ toho, co by ministerstvo podle ní mělo dělat tak jako tak.

Hejtmanka současně zdůraznila, že rozhodnutí představitelů kraje o utlumení provozu na vybraných nevytížených tratích by nezměnila ani situace, kdy by ministerstvo tyto peníze poskytlo. „Chce-li politik dobře sloužit svým voličům, nemůže vyhazovat jejich peníze do kanálu. A je jedno, jestli to jsou peníze krajské, nebo státní. Jsou prostě občanů,“ vysvětlila, že v obou případech se jedná o výnosy z daní, s nimiž je třeba nakládat hospodárně.

Očekávané omezení provozu lokálek od 12. prosince

- Trať číslo 222: Vlašim–Trhový Štěpánov – zastavení osobní dopravy (ještě se může změnit podle stanoviska obcí)

- Trať číslo 204: Březnice–Rožmitál pod Třemšínem – zastavení osobní dopravy; autobus nezaveden

- Trať číslo 094: Vraňany–Lužec nad Vltavou – zastavení osobní dopravy

- Trať číslo 063: Bakov nad Jizerou–Dolní Bousov – zastavení osobní dopravy; autobus nezaveden

- Trať číslo 095: Straškov–Zlonice–(Slaný) – zastavení osobní dopravy; autobus nezaveden

- Trať číslo 233: Čelákovice–Mochov – zastavení osobní dopravy (převod výkonů na jinou trať); autobus nezaveden

- Trať číslo 064: Mšeno–Mladá Boleslav – interval 4 hodiny v pracovních dnech celoročně + provoz o víkendech v období letního času

- Trať číslo 076: Mělník–Mšeno – interval 4 hodiny v pracovních dnech celoročně + provoz o víkendech v období letního času

- Trať číslo 210: Čisovice–Mníšek pod Brdy–Dobříš – 3 páry spojů v pracovních dnech + celoroční víkendový provoz (do vybudování zázemí Čisovice 5 párů spojů v pracovních dnech)

- Trať číslo 012: Plaňany zast.–Kouřim – provoz zachován; redukce rozsahu spojů v úseku Pečky–Plaňany–Kouřim

- Trať číslo 162: Rakovník–Kralovice – omezený sezonní provoz o víkendech v období platnosti letního času

- Trať číslo 062: Křinec–Městec Králové – provoz o víkendech celoročně

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje