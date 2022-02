V poklidné shodě tam žijí Jasiri, lev jihoafrický bílý, a lev berberský, kterému říkají Dabir. Snesou se díky tomu, že s nimi není samice; kdyby se objevila, rozhořel by se boj na život a na smrt. Doslova: až do chvíle, kdy by jeden ze lvů svého soka zabil, vysvětlil v pondělí Deníku zástupce ředitele zoologické zahrady Jaroslav Dufek.