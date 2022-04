Největším přínosem bude nová dráha pro lidi z jižní části hlavního města. „Metro není jen podzemí, podstatné je, co bude nahoře. Výstupy budou ústit do nákupních center, k parkovištím i rezidenčním budovám. Těším se na nový přestup na vlak na nádraží Krč, nové okolí nemocnice Krč s náměstím před Thomayerovou nemocnicí, městskou čtvrť na Nových Dvorech nebo na stanici v Písnici, kde vznikne P+R parkoviště,“ řekl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu).

Metro D se začne stavět v polovině dubna. Stavební povolení je pravomocné

Práce na stavbě trasy D jsou rozděleny do čtyř etap podle náročnosti. Stavět se bude v celkem šesti lokalitách. Začne se tou nejsložitější, která zahrnuje úsek Pankrác – Olbrachtova. Počítá se dvěma stanicemi, jednou z nich přestupní, a se třemi kilometry navazujících tunelů.

Všechny informace o nové trase metra D naleznete ZDE

Největší stanice nové linky Pankrác bude v hloubce třiatřicet metrů a je pro ni zapotřebí vytěžit zhruba tři sta tisíc metrů krychlových rubaniny, což je téměř stejný objem, jako má vodní nádrž Džbán, pokrýt by mohla také celé Václavské náměstí, a to až do výšky zhruba sedmi metrů.

„Jde atypickou dvoulodní stanici v obtížných geologických poměrech. Úsek je ražený, s výjimkou vestibulů. Budeme razit takzvanou novou rakouskou tunelovací metodou s průběžným zajišťováním čelby a výrubu,“ vysvětluje Ondřej Novák, předseda představenstva společnosti STRABAG.

Spolek odmítl kompromis, kvůli metru D půjde k zemi stovka stromů

V rámci geologického průzkumu už vzniklo několik šachet s tunely dlouhými stovky metrů. „Navazujeme na geologický průzkum, který jsme prováděli od roku 2019,“ řekl Tomáš Koranda, předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ, která má práce na starosti společně se Sdružením Metro I.D, kam patří i firmy Subterra, STRABAG, HOCHTIEF Infrastructure a Ed. Züblin.Ve druhé etapě naváže úsek označovaný jako I.D1b, Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory, kdy vzniknou tři stanice, Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory, i tři mezistaniční tunely, počínaje tím za stanicí Olbrachtova.

Veřejnou zakázku na zhotovitele tohoto úseku vyhlásí dopravní podnik v nejbližších týdnech, stavbu zahájí na podzim příštího roku.

Třetí v pořadí se bude stavět úsek z Pankráce směrem do centra Prahy, tedy I.D3, Náměstí Bratří Synků – Náměstí Míru. Předpokládané zahájení má následovat na konci jara 2024.

Trasa D pražského metra.Zdroj: Deník/Redakce

Jako poslední přijde na řadu na podzim roku 2025 výstavba úseku I.D2, Libuš – Depo Písnice, kde vzniknou tři stanice, mezistaniční traťové tunely a také depo pro vlaky linky D.V závěrečné fázi, v letech 2028 a 2029, budou zhotovitelé instalovat technologie a provedou povrchové úpravy v okolí budoucích stanic. Vysázet mají celkem 141 vzrostlých stromů s obvodem kmene nejméně 12 až 18 centimetrů a se zapěstovanou korunou, dále 7028 nízkých listnatých keřů a 3675 trvalek, okrasných trav a cibulovin.

Základní informace o prvním úseku I.D1a Pankrác – Olbrachtova:

Stanice Pankrác D

• Délka: 305 metrů, šířka 23 metrů, výška 19–22 metrů

• Předpokládaný vytěžený objem rubaniny: cca 135 tisíc m3

• Výška nadloží nad stropem stanice: 20,7 metrů

• Hloubka kolejiště: 33 metrů pod terénem



Stanice Olbrachtova

• Délka: 221 metrů, šířka 32 metrů, výška 10 metrů

• Předpokládaný vytěžený objem rubaniny: cca 85 tisíc m3

• Výška nadloží nad stropem stanice: 20-25 metrů

• Hloubka kolejiště: 30 metrů pod terénem



Celkové předpokládané náklady na výstavbu úseku I.D1a včetně monitoringu a pasportizace činí 14,54 miliard korun.

Trasa D

Celková provozní délka: 10,6 kilometrů

Trasa: Náměstí Míru – Depo Písnice

Počet stanic: 10 – Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, Pankrác D, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice.

Celkové předpokládané budoucí náklady na výstavbu celé trasy D: 97,79 miliard korun

Jak šel čas s metrem D

• Druhá polovina 60. let – první koncepce trasy metra D

• 1983 – poslední zpracovaná dokumentace, ve které je trasa metra D ještě vedena zhruba ve stopě pravobřežní tramvajové trati z Modřan na Palackého náměstí a větvení trasy C s odbočkou z Pankráce směrem do Krče a na Lhotku

• 1991 – první studie samostatné trasy metra D v rozsahu Náměstí Míru – Zálesí, později prodloužena na Nové Dvory

• 1992 – studie alternativní dopravy a variantní studie vedení provozních úseků metra D

• 1993–2001 – stagnace přípravy metra D vzhledem ke změnám priorit, zejména prodloužení linky C do Letňan

• 2001 – podrobné prověření úseku I.D Nové Dvory – Náměstí Míru ve variantě klasického metra z důvodu připravovaného vyhlášení stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy

• 2004–2006 – zpracovány další variantní srovnávací studie metra D se zaměřením na alternativu lehkého metra

• 2010–2011 – zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a EIA; první koncepce metra D s novým dopravním systémem s automatickým provozem; vedení trasy a poloha stanic územně stabilizována a promítnuta do procesu změny územního plánu hl. m. Prahy

• 2012 – vydání EIA

• 2014 – úspěšně završeno územní řízení, územní rozhodnutí na celou trasu Náměstí Míru – Depo Písnice nabylo právní moci v červenci 2014

• 2015 – dokončena Studie proveditelnosti

• 2016 – vysoutěžen zpracovatel projektové dokumentace pro výběr zhotovitele

• 2017 – zahájení prací na projektové dokumentaci pro provedení stavby; studie fázování výstavby

• 2018 – zahájení příprav výtvarných soutěží na všechny stanice v úseku I.D

• 2019 – v červnu zahájen geologický průzkum metra D; sněmovním tiskem č. 191 vešla

v platnost novela zákona č. 266/1994 Sb. (o drahách), umožňující automatický provoz metra; územní rozhodnutí pro celou trasu Metro I.D (Náměstí Míru – Depo Písnice) na konci roku 2019 prodlouženo o pět let; 30. prosince 2019 podána žádost o stavební povolení pro úsek Pankrác – Nové Dvory

• 2020 – v lednu vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby a dodavatele monitoringu a pasportizace prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova; v dubnu prodloužení EIA do listopadu 2024 a v červnu změna vyhlášky 177/1995 umožňující automatický provoz metra

• 2021 – vysoutěžení zhotovitele i dodavatele monitoringu a pasportizace pro stavbu prvního úseku metra D, tj. I.D1a Pankrác D – Olbrachtova

• 24. 3. 2022 – DPP získal pravomocné stavební povolení