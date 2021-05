Z krajských peněz by se tak měly vyplácet příspěvky na rekonstrukce objektů či nákup přístrojů nemocnicím, jejichž zřizovateli jsou města nebo soukromé společnosti. Jedna nemocnice by mohla získat až dva miliony korun. Což na jednání zastupitelstva dozajista vyvolá debaty. Nepůjde o nic nového; ty se stanou součástí diskusí táhnoucích se na středočeské politické scéně již léta.

Polemiky trvající roky

V minulém volebním období takovéto podpory navrhovali v té době opoziční občanští demokraté – s tím, že není fér, když kraj posílá příspěvky jen do vlastních nemocnic. Tehdy vládnoucí koalice to odmítla, přičemž tehdejší radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) připomněl, že stejně se jako kraj stará o své nemocnice, obdobně by s péčí řádného hospodáře měli ostatní vlastníci přistupovat zase k těm svým.

Upozornil v té souvislosti na argument, s nímž desítku nemocnic převzatých od státu kraj v roce 2007 nabízel k privatizaci (a to navzdory hlasitému odporu tehdejší opozice v barvách ČSSD a KSČM): jejich rozvoj kraj uplatit nedokáže, jsou tudíž třeba noví majitelé, kteří se postarají – a zajistí pro pacienty úroveň zdravotnictví překonávající poměry z dob socialismu.

Mimo jiné Bezděk odkazoval na vyjádření tehdejšího hejtmana Petra Bendla (ODS), jenž prodej nemocnic v účetní hodnotě 1,2 miliardy korun jen za 466 milionů vysvětloval tím, že cena byla pouze jedním z kritérií hodnocení: k těm dalším patřily například zachování rozsahu poskytované péče či závazek nových vlastníků vložit další částky do modernizací.

Rada Středočeského kraje doporučila zastupitelům uvolnit z rozpočtu kraje 25 milionů korun pro dotační program na pořízení přístrojového vybavení a na výdaje související s výstavbou nebo rekonstrukcí objektů nemocnic, které nezřizuje Středočeský kraj.https://t.co/mNeoOxy5l0 pic.twitter.com/6bm8jmSDK5 — Středočeský kraj (@StredoceskyK) April 30, 2021

Už před krajskými volbami někdejší Bendlův mluvčí Martin Kupka, v té době na pozici lídra kandidátky středočeské ODS, upozorňoval, že Středočeši jsou přece jen jedni, a tak postrádá smysl dělat rozdíl mezi tím, kde který pacient bydlí – a z hlediska krajských podpor rozlišovat, jestli je jeho spádovou nemocnicí ta krajská, nebo soukromá. Navrhoval proto přispívat i jiným vlastníkům.

Podpora v pravý čas

Dotace tehdy ODS neprosadila, netajila se však tím, že po úspěchu ve volbách to bude jinak. A skutečně: hned první věta programového prohlášení nynější rady kraje pro oblast zdravotnictví zní: „Podpoříme zlepšení zdravotní péče ve všech regionech kraje bez ohledu na to, zda o pacienty pečuje krajské, městské, nebo soukromé zařízení.“

Nynější návrh má tento závazek naplňovat. Přičemž současný krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) připomíná, že je to pomoc, která přichází v pravý čas: „Ve chvíli, kdy nemocnice opět po dlouhé době pomalu nabíhají na běžný provoz, může být pro ně dobrým stimulem – a hlavně jim může napomoci k řešení doplnění nezbytného přístrojového vybavení i v investiční oblasti.“

Návrh předkládaný zastupitelům počítá s tím, že jedna nemocnice (přičemž je podmínkou mít sídlo na území středních Čech), by z krajského dotačního fondu mohla získat maximálně dva miliony. „První žádosti by mohly být podány už v polovině července,“ sdělila Deníku Helena Frintová z krajského úřadu.

Dotace kraje pro městské a soukromé nemocnice



- V případě schválení krajskými zastupiteli na jejich květnovém zasedání budou podmínky programu zveřejněny na úřední desce Středočeského kraje od 9. června. Lhůta pro podávání žádostí by pak byla stanovena na termín od 12. do 26. července.



- Žádosti bude hodnotit komise složená z členů výboru krajského zastupitelstva pro zdravotnictví, kterou jmenuje středočeský radní odpovědný za oblast zdravotnictví. Kritérii se mají stát přehlednost projektu, představení cílů a výstupů a dlouhodobý přínos pro akutní lůžkovou péči ve Středočeském kraji.



- Lhůta pro rozhodnutí o dotaci je stanovena na 120 dnů od podání žádosti.



Zdroj: Helena Frintová, krajský úřad Středočeského kraje