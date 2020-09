Ohniskem dění pořádaného pro „kluky“ všeho věku i pohlaví, kteří mají rádi vlaky a dění kolem železnice vůbec, je sice v sobotu po celý den Masarykovo nádraží v centru hlavního města, akce v rámci Pražského železničního dne a Regionálního dne železnice však lze vidět i v různých částech středních Čech. A někde i cítit po dýmu z topenišť parních kotlů.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Roman Nešetřil

Historické vlaky zajíždějí i poměrně daleko od metropole. Parní vlak s lokomotivou Šlechtična do Úval a Českého Brodu i Čelákovic a Lysé nad Labem; třeba na Negrelliho viaduktu lze vidět také unikátní parní motorový vůz Komarek (v éře páry se jednalo o levnější řešení pro méně využívané tratě, kam se nevyplatilo pořizovat lokomotivu s vagony – přičemž i ve své době se jednalo o poměrně málo vídané řešení). Do Českého Brodu nebo Roztok u Prahy (přičemž dva vlaky si trasu protáhnou až do Libčic nad Vltavou) zase jezdí historické elektrické jednotky. V těch už, na rozdíl od páry se speciálními cenami za svezení, platí běžné železniční tarify; jak jízdné Českých drah, tak Pražské integrované dopravy.