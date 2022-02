Je to o 0,55 procentního bodu méně než hodnota celostátního průměru (3,61 procenta; také s mírným nárůstem). V Praze naopak míra nezaměstnanosti poklesla. Zastavila se na 2,71 procenta, když koncem prosince byla o 0,04 procentního bodu vyšší.

Být bez práce není na dlouho

Většinově mírný nárůst míry nezaměstnanosti není pro analytiky překvapením. Deníku to potvrdil Jacek Kowalak, jenž stojí v čele personální agentury Randstad ČR. „Prvním důvodem je pokles poptávky po sezonních pracovnících, a to zejména v obchodech a ve skladech, které po prosincovém náporu již nebývají tolik vytížené. Kromě toho s koncem roku končí i řada pracovních smluv, které ne vždy musejí být prodlouženy,“ vysvětlil, co bývá typické a v určité míře se opakuje každý rok. Pro lidi, kteří se ocitli bez práce, nicméně má Kowalak vcelku příznivé sdělení: lidé, kterých se změny dotkly, zpravidla nemají důvod k obavám.

„Poptávka ze strany firem je obrovská, takže najít si nové uplatnění je zpravidla možné ve velmi krátkém čase,“ připomněl. Tomu odpovídá i zkušenost pracovnic úřadů práce, které jsou v kontaktu s konkrétními uchazeči o zaměstnání. Není typické, že by k původně evidovaným nezaměstnaným lidem z minulého měsíce přibyla skupina nových. Pokud jde o konkrétní osoby, z měsíce na měsíc se jich zpravidla obmění většina.

Hostivická babička zemřela. Před smrtí dostala patnáct tisíc přání k narozeninám

Volných míst evidovaly úřady práce ve středních Čechách na konci ledna 64 801; o 2,36 tisíce více než na sklonku loňského roku. Proti prosinci jich přibylo téměř ve všech středočeských okresech – s výjimkou Kladenska, kde se počet nezměnil, a Nymburska, kde se nabídka dokonce snížila. Neplatí přitom poměrně rozšířená představa, že v nabídce „pracáku“ lze najít pouze pozice s prací fyzicky namáhavou, špinavou a nevalně placenou (a možná dokonce tohle všechno zároveň). Objevují se i pracovní místa s vysokými nároky na kvalifikaci, čemuž odpovídá i nabízená odměna. Současně však nejde o přehled všech míst, která jsou aktuálně v daném regionu nabízena. Povinnost hlásit všechna místa, která chtějí obsadit, zaměstnavatelé nemají.

I tak by čistě v řeči čísel mohlo na jednoho nezaměstnaného připadat 2,39 nabízeného místa. Alespoň v celokrajském měřítku; na Praze-východ jich na jednoho uchazeče vychází dokonce přes deset. Právě zde mají mají firmy problémy místa obsazovat; někdy to vede i k nutnosti odmítat zakázky. Jde nicméně o region v rámci kraje výjimečný, když je zde v nabídce 16 042 míst; všechny ostatní okresy ještě s výjimkou Mladé Boleslavi (10 207) mají nabídku v řádu tisíců. Vyšší počty volných míst převyšující pět tisíc hlásí ještě Mělnicko a Praha-západ; blíží se rovněž Příbramsko – a vlastně i Berounsko. Počtem nezaměstnaných vyčnívají nejlidnatější Kladensko (4,77 tisíce), dále Příbramsko (3,08) a Mělnicko (3,01).

Veliké rozdíly napříč krajem

Praha-východ má v kraji dlouhodobě rekordně nízkou nezaměstnanost, která se ještě mírně snížila: 1,23 procenta. Pod dvě procenta se dále vešly okresy Praha-západ (1,73) a Benešov (1,83); pod tři pak Mladá Boleslav (2,22). Na opačném pólu se nacházejí okresy Kladno (4,50 procenta), Mělník (4,28) a Příbram (4,25); nad čtyři procenta ještě zasahuje Nymbursko (4,12) – a daleko k nim nemá ani Kolínsko (3,87).

Podíl nezaměstnaných osob v procentech

Okres/Region Leden Prosinec Listopad Benešov 1,8 1,7 1,6 Beroun 3,4 3,3 3,2 Kladno 4,5 4,5 4,4 Kolín 3,9 3,7 3,6 Kutná Hora 3,4 3,2 2,8 Mělník 4,3 4,2 4,0 Mladá Boleslav 2,2 2,1 2,0 Nymburk 4,1 4,1 3,9 Praha-východ 1,2 1,3 1,3 Praha-západ 1,7 1,7 1,8 Příbram 4,3 4,1 3,7 Rakovník 3,4 3,1 2,9 Středočeský kraj 3,1 3,0 2,9 Hlavní město Praha 2,7 2,8 2,8 Česká republika 3,6 3,5 3,3

Nezaměstnaní evidovaní úřady práce

Okres Leden Prosinec Listopad Benešov 1141 1076 994 Beroun 2070 2048 1952 Kladno 4766 4728 4683 Kolín 2531 2446 2373 Kutná Hora 1638 1528 1330 Mělník 3005 2929 2827 Mladá Boleslav 1886 1807 1724 Nymburk 2658 2656 2544 Praha-východ 1485 1552 1559 Praha-západ 1672 1642 1704 Příbram 3076 2936 2668 Rakovník 1184 1091 1017 Středočeský kraj 27 112 26 439 25 375

Volná místa evidovaná úřady práce

Okres Leden Prosinec Listopad Benešov 2807 2767 2781 Beroun 4690 4528 4391 Kladno 3739 3738 3721 Kolín 4485 4142 4017 Kutná Hora 2331 2051 2056 Mělník 5826 5531 5598 Mladá Boleslav 10 207 9755 9240 Nymburk 3185 3418 3417 Praha-východ 16 042 15 932 14 701 Praha-západ 5335 4959 4899 Příbram 4930 4473 4997 Rakovník 1224 1147 1056 Středočeský kraj 64 801 62 441 60 874

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR