FOTO: Drama Nymburáka zachraňujícího rodinu přímo na Ukrajině pokračuje

Na celnici, kam dorazili kolem páteční půlnoci, se však vyskytly komplikace. „Ukázalo se, že manželka stojí ve frontě před celnicí, ale děti zůstaly s dědou v autě asi 10 kilometrů od hranic. Čekali jsme na ně celou noc,“ popsal situaci majitel nymburského mlýna přímo z místa. Ráno se situace nelepšila, a tak se rozhodl vydat pro zbytek rodiny přes hranici na ukrajinské území. „Za hraničním přechodem jsem se setkal s manželkou kamaráda a vyrazili jsme směrem do vnitrozemí, kde jsme po pěti kilometrech našli děti s dědečkem. To bylo radosti! A pak jsme vyrazili zpět,“ líčil Václav Šíma z místa, kde se tísnily tisíce lidí toužící se dostat do Polska. Což měl za chvíli pocítit na vlastní kůži. „Matku s dětmi na hranicích odbavili přednostně. Já si prošel peklem. Osm hodin v různých frontách a tlačenicích,“ psal v mailu poslaném v sobotu před osmou večer. V poslední větě však potvrdil, že už jsou na cestě z Polska do Nymburka.

Misi dokončil před sobotní půlnocí, kdy všichni vyčerpaní, ale šťastní vystoupili před Šafaříkovým mlýnem. Rodina se okamžitě ubytovala v jednom z bytů. Vitalij, kterému místní kamarádi a známí neřeknou jinak, než Víťa, byl dopoledne spokojený. „Musím do obchodu něco nakoupit, ale jsme tady,“ usmíval se na chodbě před bytem.

Slov uznání za svoji záchrannou výpravu se Václavu Šímovi dostalo hned z několika stran. Hrdí jsou na něj další nájemníci ze Šafaříkova mlýna. „Čtu zprávy o tom, co tam na cestě zažívá, jedním dechem. Napište prosím, že mu všichni moc děkujeme za to, co dělá,“ řekl jeden z nájemníků.

Pro rodinu z Ukrajiny vyrazil Nymburák k hranicím. Ubytuje ji ve svém domě

Pochvalné ohlasy dostává i přímo Václav Šíma. „Jsem překvapen, kolik lidí to sledovalo a mám moc hezké ohlasy. Jen přítelkyně říkala, že jsem hrozný kaskadér,“ usmíval se v neděli dopoledne nymburský zachránce ukrajinské rodiny.