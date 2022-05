Neznamená to ale, že by se v Mladé Boleslavi uprchlíci už nemohli přihlásit k pobytu na území České republiky. Fungovat přestane pouze asistenční centrum, které to usnadňuje, avšak nikoli samotné instituce, jež registraci zajišťují.

Upozorňuje na to mluvčí kraje David Šíma: „Registraci uprchlíků nadále bude provádět místní oddělení cizinecké policie – a případně odbor migrační a azylové politiky ministerstva vnitra.“ Už to ale budou dělat ve svých objektech a nikoli v nynějším asistenčním centru, vytvořeném ve školní tělocvičně.