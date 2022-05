Upřesnit, o které stavební akce se jedná, však ředitel odmítl. S tím, že krajští silničáři trvají na provedení prací podle uzavřené smlouvy – a nyní se řešení věci ujmou právníci. Správa silnic slibuje, že podrobnosti zveřejní, až bude záležitost dořešena. „Moc pro nás nedělají,“ konstatoval pouze Lichtneger na adresu firem, s nimiž se jeho organizace chystá vést spor. Naznačil tím, že nejde o pravidelné dodavatele prací, kteří by od krajské správy silnic získávali zakázky ve větších objemech či pravidelně, a tak zřejmě jejich představitelé spoléhali na to, že prostě dostanou cejch nespolehlivého partnera, což je zase tolik nezabolí – a věc se tím vyřeší. Nikoli, ujišťuje ředitel. „Budeme požadovat náhradu škody, která nám tímto vznikne,“ konstatoval.

Smlouvy platí, je nutné je dodržet

V dalších případech firmy využívají inflační doložky, která je součástí smluv, avšak průběh prací vývoj cen neohrozil. Zvlášť v případě stavebních akcí, které běžely už loni a letos pokračují, sice zhotovitelé dávají najevo, že by se rádi dohodli na navýšení částek, ale krajští silničáři trvají na naplnění původních smluv. „Vysvětlujeme, že vysoutěžené ceny musí dodržet,“ konstatoval ředitel silničářů. Ostatně prý ani neexistuje způsob, jak by ceny vzešlé ze soutěže bylo možné dodatečně upravovat. Jakkoli nikdo nezpochybňuje, že citelně zdražují asfalt i kamenivo – a vzhůru letí také další náklady.

Daří se rovněž vybírat dodavatele pro nové zakázky. Platí to alespoň pro celkové opravy povrchu komunikace, kde Lichtneger zmínil zhruba stovku akcí. Přičemž v této oblasti soutěže běží bez problémů. Zvlášť na začátku roku bylo podle ředitelových slov na trhu patrné cosi jako konkurenční válka: výsledné ceny dosahovaly zhruba 50 procent částek kalkulovaných zadavatelem. Dnes je rozdíl nižší, avšak i tak jsou na úrovni zhruba 70–75 procent.

Neplatí to ale vždy – přičemž ředitel Lichtneger připomněl, že od vedení kraje získali silničáři povolení využívat i nabídky, které kalkulovanou cenu překročí až o 20 procent. U běžných oprav silnic k tomu nebylo třeba sáhnout – hodí se to však při hledání firem, jež se ujmou oprav malých mostů v intravilánu obcí. Ani tento limit však někdy nestačí. Zhotovitele oprav pěti mostů se zatím vysoutěžit nepodařilo: buď proto, že nabídková cena zmiňovaných 20 procent převýšila, nebo se žádná firma ani nepřihlásila. Tyto zakázky se krajští silničáři snaží vypsat znovu. „A revidovat rozpočet, případně délku plnění,“ vysvětlil ředitel, že v rámci nových podmínek výběrového řízení se může změnit částka nebo nebo plánovaná doba trvání prací.

Velkými akcemi jsou obchvaty i mosty

Na krajských silnicích se má ve větším rozsahu ve středních Čechách letos stavět zhruba na stovce míst. Ředitel krajských silničářů upozorňuje především na velkou opravu mostu v Kolíně, což je rekordní investice, která by měla být hotova do konce letošního roku. Dokončena má být také rozsáhlá rekonstrukce v Berouně. Už běží akce Davle–Bohuliby. Pracuje se na obchvatech Jesenice na Praze-západ a Staré Boleslavi, které mají být dokončeny letos, stejně jako na obchvatu Jílového u Prahy a přeložky v Brandýse nad Labem, kde práce mají být hotovy v příštím roce.

Došlo i na dlouho připravovanou akci v Nymburce, a to most přes železniční trať; tam bylo nejprve třeba počkat na loňské dokončení prací na dvou okružních křižovatkách. Z trojice mostů přes dálnice jsou dva už z loňska zdemolovány a staví se nové – jde o Kosmonosy a Mochov; oba mají být letos hotové. Pro třetí most, v Jirnech, silničáři nyní vybírají firmu, která zajistí demolici a stavbu nového mostu. Tendr na demolici a novou stavbu začíná běžet také na akci Klášter Hradiště na silnici II/268. Nečekaně urychlena kvůli zhoršení stavebního stavu po zimě musela být oprava mostu na spojnici Dolních Břežan a pražské Zbraslavi, s níž se původně počítalo až po dokončení letošní etapy prací na Barrandovském místě v Praze, protože se zde plánovala objízdná trasa; náhradou se stalo otevření sjezdu z Pražského okruhu u Písnice…

Novinkou v práci krajských silničářů se letos má stát pozornost věnovaná propustkům – malým mostkům do dvou metrů délky. Další novinkou se stane větší rozšíření opatření k prodloužení životnosti povrchu vozovek – ať už v podobě mikrokoberců, či jiných technologií: nátěrů nebo regeneračních postřiků.