Chystaný krajský program bezúročných půjček pro osoby samostatně výdělečně činné v době koronavirové míní středočeské hejtmanství financovat z krátkodobého překlenovacího úvěru. Z údajů, které v úterý na svém webu zveřejnil krajský úřad, plyne, že si kraj půjčí ve velkém a výhodněji, aby si půjčky za pro ně nevýhodných podmínek nemuseli brát jednotliví živnostníci, kteří se v nynější těžké době dostanou do finančních nesnází.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Pondělní rozhodnutí středočeských radních počítá s tím, že program bezúročných půjček pro OSVČ, které mohou dosahovat až 50 tisíc korun, kraj rozjede co nejdříve – přičemž do začátku má dostatek peněz ve svém rozpočtu. Celkově se však počítá s tím, že potřeba by mohlo být až 2,75 miliardy korun. „Finanční zdroje na pomoc živnostníkům si Středočeský kraj zajistí formou krátkodobého překlenovacího úvěru od bank. Náklady spojené s tímto úvěrem jsou odhadnuty do 1 % p.a.,“ informoval v úterý krajský úřad na svém webu.