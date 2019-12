Účastnický poplatek činí 2400 Kč za osobu – a tak by si mladí sportovci mohli současně spočítat slovní úlohu z matematiky: kolik členů bude mít středočeská výprava, jestliže se počítá s tím, že všichni setrvají na místě po celou dobu konání akce?

Vedle samotných sportovců pojede na Karlovarsko ještě 25 trenérů, šest servismanů a tři vedoucí; dohromady za kraj 135 účastníků, nabízí správný výsledek (získaný nikoli dělením, ale tentokrát součtem) radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). A třebaže střední Čechy nemají pro rozvoj zimních sportů takové podmínky jako některé jiné kraje s větším počtem horských středisek, uplynulé ročníky dětské olympiády ukázaly, že se zdejší sportovní naděje v konkurenci neztratí. Naposledy získali Středočeši v celkovém hodnocení krajů čtvrté místo.

Draxler předpokládá, že tahle tradice bude pokračovat a středočeští reprezentanti opět budou stát na stupních vítězů a přebírat medaile. „Jsme velmi rádi, že nově bylo do programu zimní olympiády zařazeno i karate, což je pro náš kraj dobrá zpráva. Karatisté nás totiž v minulosti při letních olympiádách skvěle reprezentovali – a přidávali do celkového pořadí nejen cenné body, ale i medaile,“ připomněl. Vedle typických zimních sportů, především individuálních, ale i hokeje, a zmiňovaného karate patří do soutěžního programu také šachy – a rovněž doplňková umělecká soutěž spočívající ve hře na elektronické klávesové nástroje.

Organizátoři z Karlovarského kraje v pondělí informovali, že celkově bude mít celorepubliková mládežnická olympiáda 1890 účastníků. Olympijským domem se stane karlovarský hotel Thermal, kde se také odehraje umělecká soutěž. Jednotlivé disciplíny budou hostit různé lokality: Boží Dar, Jahodová louka, Klínovec; účastníky klání v biatlonu a orientačním běhu dokonce k měření sil přivítá německý Fichtelberg. Hokeji budou patřit Karlovy Vary a Cheb, rychlobruslení Sokolov a krasobruslení Ostrov. Velká očekávání radního Draxlera se pak budou upínat k Mariánským Lázním – právě tamější hala bude hostit turnaj v karate.

Dětskou olympiádu, tradičně koncipovanou jako velké hry i s ceremoniály a zapálením olympijského ohně, ozdobí svou přítomností i známí sportovci včetně skutečných olympioniků. Hlavní tváří her se stane tenistka Markéta Vondroušová, jež se sice neprohání po sněhu ani ledu, ale také se vlastně věnuje „bílému sportu“. Nemají však chybět ani hokejisté Lukáš Mensator a Václav Skuhravý, běžci na lyžích Lukáš Bauer a Milan Šperl; možná se dokonce objeví i legendární hokejový brankář Dominik Hašek, z poslední doby známý z hokejového dění na Příbramsku; jak hráč týmu Ševců z Nového Knína.

Celkové výdaje spojené se středočeským zastoupením na hrách jsou podle Draxlerových slov vyčísleny na 1,6 milionu korun. Vedle účastnických poplatků je toho třeba ještě uhradit mnohem víc: dopravu, jednotné krajské reprezentační soupravy, technické zajištění – a zaplatit se musí také například mzdy trenérů či drobný prezentační materiál.

Zimní olympiáda dětí a mládeže

* Klání v 11 sportovních disciplínách:

- akrobatické lyžování

- alpské lyžování

- běžecké lyžování

- biatlon

- krasobruslení

- lední hokej

- lyžařský orientační běh

- rychlobruslení

- snowboarding

- šachy

- karate

* Doplňková umělecká soutěž: hra na EKN (elektronické klávesové nástroje)