Chystané střídání je černé na bílém potvrzeno i v programovém prohlášení nové rady kraje. „Uděláme pořádek v Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje – provedeme zásadní změny v řízení a kontrole KSÚS. Vypíšeme výběrové řízení na ředitele KSÚS,“ uvádí tento dokument hned v prvním z bodů věnovaných dopravní infrastruktuře. A v tom dalším pokračuje: „Budeme dbát na kvalitní veřejnosprávní kontrolu KSÚS. Provedeme kontrolu stávajících smluv a nevýhodné kontrakty vypovíme.“

Zatímco minulá krajská vláda, reprezentovaná hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO), činnost silničářů chválila a oceňovala, tehdejší opozice, jež se nyní dostává k moci, naopak dlouhodobě nešetřila kritikou. Zvlášť vytrvalý byl tehdejší i dnešní krajský zastupitel Michael Pánek (ODS), hovořící o špatném systému zadávání prací dodavatelským firmám a o nehospodárnostech s celkovou škodou v řádu stamilionů. Upozorňoval i na konkrétní zakázky, kdy správa silnic proplatila dodavatelské firmě práce, jež už pro laické oko a na první pohled nebudily dojem kvality, a dokonce trval na tom, že uhradila i údržbu zeleně, která vůbec nebyla provedena. Neváhal ani zaplatit znalce, jejichž vyjádřeními podpořil svá tvrzení. Objevily se i mediální přestřelky, když ředitel Dvořák dokonce najal jiné experty, aby potvrdili, že Pánkovi znalci nemají pravdu…

To, že se poměry v organizaci mají změnit a noví představitelé kraje chtějí začít od hlavy, opakovaně zaznívalo už v předvolební kampani. A nyní se tyto představy mají naplnit. „Výběrové řízení vypíšeme v krátké době – a předpokládám, že nový ředitel by mohl nastoupit od 1. února nebo 1. března; to je, myslím, reálné,“ řekl Kupka Deníku. „Tento časový výhled jsme projednali i s panem ředitelem Dvořákem,“ doplnil, že nynější šéf už od něj ví, kdy má mít sbaleno. Úkolem nového ředitele pak má být dát dohromady nový tým – a napravit to, co se nedařilo.

Hledá se i správce veřejné dopravy

Pro oblast dopravy hledá kraj také nového manažera do čela své organizace IDSK; Integrované dopravy Středočeského kraje, jejímž posláním je v součinnosti s pražskými partnery z Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy zajistit dopravní obslužnost. Tedy pokrytí středních Čech sítí autobusů i vlaků. Vedením IDSK je od 1. června pověřen dosavadní statutární zástupce ředitele Tomáš Duroň, když ředitel Michal Štěpán (známý zvláště ze svého předchozího náměstkování ve společnosti České dráhy) vydržel ve službách kraje necelý rok – a v květnu dal přesnost vedení společnosti Arriva vlaky z pozice výkonného ředitele.

Následně vyhlášené výběrové řízení kraj zrušil, když z pěti přihlášených kandidátů nebyl vybrán nikdo, řekli již dříve Deníku tehdejší radní kraje pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) a předseda výboru krajského zastupitelstva pro dopravu Ivan Cinka (KSČM). Nakonec se tak splnilo přání dosud opozičního hnutí STAN, aby člověka do čela organizace, jež mimo jiné bude v příštím roce uzavírat nové dlouhodobé smlouvy o zajišťování dopravní obslužnosti s autobusovými dopravci a dokončovat začleňování autobusových linek ve zbývajících oblastech kraje do systému Pražské integrované dopravy, vybírala už nová reprezentace vzešlá z krajských voleb. Právě s takovou výzvou se již v květnu obrátil na tehdejší vedení kraje předseda středočeské organizace STAN Věslav Michalik. A podle toho, jak se v létě vyvinulo výběrové řízení, to tak i dopadne: hledání nového manažera či manažerky má být završeno již za působení nového radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (STAN).