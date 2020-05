Když přednedávnem odběrová místa nemocnic v Mladé Boleslavi, Kladně a Příbrami rozjela testování pro samoplátce, tedy pro zájemce, kteří nepřicházejí s doporučením od hygieniků nebo oprávněného lékaře, začala za PCR test (což je laboratorní rozbor stěru z nosohltanu) žádat 2900 Kč; v Kladně nabídli ještě za 250 Kč takzvané rychlotesty z kapky krve.

Některé nemocnice testování ukončily

V minulém týdnu však ministerstvo vyhlásilo maximální cenu, což středočeské nemocnice přimělo PCR testy zlevnit o víc než tisícovku. Udělaly to – na rozdíl od některých míst v republice, kde testování pro samoplátce ukončili. S tím, že se do ceny určené ministerstvem nevejdou. Středočeské nemocnice budou testy dělat dál, i když je to prodělečné, řekla Deníku Jermanová. Podle jejích slov původní cena odpovídala přesně nákladům; bez jakéhokoli výdělku.

A byť některé z krajských nemocnic mají omezenou kapacitu k vlastním rozborům, většinu testování zadávají externím laboratořím – a na regulovanou částku se prostě nedostanou. Snížení ceny na sumu 1756 Kč, což je v souladu s cenovým věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR – dáno cenou za odběr plus cenou za analýzu omezenou ministerstvem na 1674 korun – tedy znamená prodělek.

Hejtmanka má přesto jasno: přestat testování nabízet zájemcům „z ulice“ by nebylo cestou k řešení problému: těžko testy rušit, když jsou případy, kdy je stát požaduje. „Budeme je provádět dál, protože je to potřeba,“ řekla Deníku Jermanová. Avšak s tím, že o věci chce dále jednat jak v rámci Asociace krajů ČR, tak se zástupci ministerstva zdravotnictví.

Zlevnění uvítají hlavně pendleři

Tématem setkání s ministrem Adamem Vojtěchem (za ANO) se přitom nemá stát jen samotná cena testů. Podle hejtmanky se právě zde ukazuje výrazný rozdíl mezi financováním fakultních nemocnic řízených státem a těch ostatních. „Zároveň chápu, že je žádoucí, aby testy byly co nejlevnější,“ uvedla. Další zlevňování testů by uvítali například takzvaní pendleři, lidé, kteří dojíždějí za prací do zahraničí; především však na ně tlačí Asociace cestovních kanceláří ČR, nejviditelněji reprezentovaná svým místopředsedou pro vnější vztahy Janem Papežem.