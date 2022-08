Žádostí o peníze na výměnu zdrojů tepla přijímá kraj od června. Doposud jich zájemci podali 1793. Podle Šímových slov zřejmě tento počet ještě není konečný. „Vzhledem k aktuálnímu vývoji věříme, že se podaří dosáhnout do konce měsíce přibližně dvou tisíc žádostí, které vyšly v průzkumu zájmu, jenž se prováděl před otevřením programu,“ sdělil Deníku mluvčí.

Peněz má být dost pro všechny zájemce

Naznačil, že i když by porovnání čísel mohlo napovídat, že dostupné peníze už jsou vyčerpány, což by znamenalo, že nově podané žádosti by už příliš velkou šanci na úspěch neměly, skutečnost zřejmě bude jiná. Takzvaná alokace, tedy objem peněz připravených k rozdělení, se má navýšit. „Z předběžných jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR lze předpokládat, že případný rozdíl mezi (původně) požadovanou částkou ze strany kraje a částkou vycházející z počtu žádostí bude ze strany ministerstva dorovnán tak, aby mohly být uspokojeny všechny přijaté žádosti,“ uvedl Šíma.

Pokyny, jak postupovat (s odkazy na všechny potřebné formuláře, na videonávod představující jednotlivé potřebné kroky i na samotnou registraci), najdou zájemci na webu krajského úřadu kr-stredocesky.cz. Žadatel vyplní nejprve elektronickou žádost právě na webu krajského úřadu, čímž se mu vygeneruje formulář, který je následně třeba vytisknout – a podepsaný doručit na adresu krajského úřadu; doplněný ještě požadovanými přílohami. Případnou pomoc s vyplňováním žádosti zájemcům nabízejí i některé firmy nabízející montáž zdrojů tepla. Rady nabízejí i pracovníci krajského úřadu, které lze kontaktovat na infolince 257 280 991 nebo prostřednictvím e-mailu kotliky@kr-s.cz.

Nejprve přes web, potom také na papíře

Získat příspěvek mají možnost zájemci, kteří chtějí starý uhelný kotel spadající do první nebo druhé emisní třídy nahradit tepelným čerpadlem nebo kotlem na biomasu – ať už automatickým, nebo s ručním přikládáním. Pravidla počítají i s omezenou možností podpory plynových kondenzačních kotlů, pokud byly již dříve namontovány či alespoň objednány. Podávat žádosti však mohou pouze lidé v důchodu nebo s nízkými příjmy.

Pro koho jsou určeny kotlíkové dotace



- Žadatelé z domácnosti, kde průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

- Žadatelé z domácnosti, jejichž všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

- Žadatelé, kteří jsou nezletilí nebo studenty denního studia do 26 let (v případě spoluvlastnictví nemovitosti se to vztahuje na všechny spoluvlastníky).

- Žadatelé, kteří někdy v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobírali dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje