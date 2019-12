Na Křivoklát totiž České dráhy (ČD) vypraví v sobotu 14. i v neděli 15. prosince speciální vlak z Prahy – a v čele historických vozů pojede parní lokomotiva s označením 475.179 přezdívaná Šlechtična.

Vlak, který bude z Prahy-Smíchova odjíždět v 9.20, zastaví ještě v Berouně,“ sdělil Deníku Petr Pošta z centrály ČD. Na Křivoklát má dorazit v sobotu v 11.01, v neděli pak v 11.17. „Cílovou stanicí bude Rakovník. Na zpáteční cestu do Prahy se historický vlak vydá z Křivoklátu v 15.15; příjezd zpět na Smíchov bude v 17.24,“ upřesnil Pošta.

Jak plánovat jízdu, aby nebyli zklamáni, upozorňuje zájemce ředitel Regionálního obchodního centra ČD pro Prahu a Středočeský kraj Jakub Goliáš: kdo se rozhoduje teprve nyní, udělá lépe, když dá přednost až druhému termínu. „O sobotní jízdu je mimořádný zájem – a v tuto chvíli jsou už téměř všechna místa vyprodaná,“ vysvětlil Goliáš. „Ve vlaku sice bude vyhrazený ještě jeden vůz pro cestující bez místenek, ale přesto všem, kdo se chtějí na Křivoklát svézt a ještě nemají jízdenky, doporučuji vyrazit v neděli, kdy je tento vlak volnější,“ předestřel všechny souvislosti.

Jaká je cena zážitku?

- V parním vlaku z Prahy na Křivoklát (a dále do Rakovníka) budou platit jízdenky s takzvanou globální cenou (tedy včetně místenek), které je možné koupit v předprodeji u všech pokladních přepážek ČD. Za zpáteční jízdenku z Prahy na Křivoklát zaplatí dospělí cestující 320 korun, děti a mládež od 6 do 18 let 160 korun (mladší děti cestují zdarma; bez nároku na místo). V prodeji jsou i jízdenky z Prahy až do Rakovníka – a naopak také pro kratší úseky.

- Vstupné na Královský advent stojí 80 Kč, snížené 60 Kč. Návštěvníci, kteří si zakoupí vstupenku na prohlídkový okruh hradu, vstupné na Královský advent neplatí. Cestující, kteří se při nákupu vstupenky na prohlídku hradu prokážou jízdenkou z parního vlaku, obdrží slevu ve výši 20 procent.

- Vstupné na královskou audienci stojí 50 Kč.



