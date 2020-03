O peníze za nedodané ochranné prostředky, objednané v rámci opatření proti šíření nového typu koronaviru, kraj nepřišel. Krajský úřad to uvedl v souvislosti s informacemi hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) o tom, že v Německu byl zastaven kamion s tímto materiálem, který mířil do středních Čech. „Ne všechny státy jsou solidární,“ posteskla si v té souvislosti na tiskové konferenci.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Krajský úřad upřesnil, že nebylo zabaveno nic, co by bylo zaplaceno už předem. Kamion zastavený na hranicích vezl vybavení na základě závazné a potvrzené objednávky; k úhradě faktury mělo dojít až po dodání zboží. Konkrétně se jednalo o osm tisíc respirátorů a 400 tisíc roušek, přičemž tento náklad směřoval do Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. Tam se nachází hlavní krajský sklad zdravotnického materiálu; centrální logistické centrum pro krajské nemocnice i záchrannou službu.