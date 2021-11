„Plně si uvědomujeme, že je nutné zachovat funkčnost ambulantního sektoru. Zároveň situace ve středočeských nemocnicích prozatím není kritická. Přesto se zdravotnická zařízení dostávají do stavu, kdy pomoc v péči o covidové pacienty více než ocení,“ píše hejtmanka jménem kraje. Vyzývá tudíž zdravotníky z pracovišť mimo nemocnice, aby právě do nemocnic přišli s péčí o pacienty bojující s koronavirem pomoci. Ve sdělení, které je prakticky shodné s tím, jaké už středočeští zdravotníci znají z minulosti, Pecková zdůrazňuje, že dohoda a dobrovolnost jsou tím nejlepším možným řešením.

„Na základě vzájemné domluvy bude až posléze vydán pracovní příkaz tak, abychom práci těch, kteří se dobrovolně přihlásí, měli možnost v souladu s vydaným opatřením uhradit,“ vysvětluje, že příkaz sice nakonec podepíše – ten však nemá posloužit k donucení, ale souvisí s úhradami práce.

Jestliže se v pátek středočeské nemocnice staraly o 359 covidových pacientů (z nichž 54 bylo na jednotkách intenzivní péče a z nich 19 potřebovalo napojení na umělou plicní ventilaci), znamenalo to sice nápor, ale přece jen šlo o situaci zvládnutelnou a zvládanou. Krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) připomněl, že je to i díky pomoci vojáků; těch je ve středních Čechách aktuálně nasazeno 24. „Ačkoliv musejí nemocnice ve Středočeském kraji částečně omezovat elektivní výkony, je situace pod kontrolou. Věřím, že je to i díky tomu, že máme proočkováno 75 procent populace starší 16 let a daří se nám i díky mobilním týmům zajistit vakcinaci třetí dávkou pro seniory,“ zdůraznil. S tím, že k tomu, aby se nechali očkovat, vyzývá i ty, kteří ještě vakcínu v těle nemají.