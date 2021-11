„Covidové oddělení už je v Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami. V Benešově je zatím boxové uspořádání na standardních odděleních,“ upřesnil krajský úřad situaci panující k pondělku. Ta byla poněkud odlišná od poměrů v minulém týdnu – přes víkend personál připravoval právě takzvaná covidária.

Neznamená to ale, že by nemocnice opět začaly ohlašovat odkládání plánovaných operací a dalších zákroků, které nemusí být akutně provedeny ihned. Potvrzuje to středočeský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

„Ve všech krajských nemocnicích je zatím zachována elektivní péče, to znamená, že plánované výkony se stále provádějí,“ přiblížil současný stav. Neznamená to nicméně, že to tak i zůstane: „Limitem pro omezení elektivy bude obsazenost lůžek JIP a ARO.“

Pavlík také připomněl, že v případě potřeby budou pro pacienty s covidem vyčleněny další prostory; nemocnice jsou na to připravené. Zatím se počet hospitalizovaných s covidem-19 vyšplhal na 110 – z toho 32 pacientů skončilo na jednotkách intenzivní péče. „Stále platí, že většina z nich není očkovaná,“ konstatoval Pavlík bez konkrétnějšího upřesnění.

Naopak dobrou proočkovanost chválí radní mezi zdravotníky – nemocnice prý díky tomu zatím nemusejí řešit vážnější problémy s nedostatkem personálu. „Věřím, že situaci udržíme pod kontrolou, ale záleží na chování každého jednotlivce. Zásadním opatřením pro boj s covidem je očkování; k tomu přistupuje dodržování všech opatření a používání zdravého rozumu,“ shrnul Pavlík svá doporučení.

V posledních dnech bylo ve středních Čechách zaznamenáno kolem tisícovky nových případů prokázané nákazy koronavirem denně – alespoň v pracovních dnech; o víkendech jsou počty nižší. V pondělí jich bylo 1043, v úterý lze očekávat zvýšení: při úterku totiž tradičně bývají zaznamenány nejvyšší hodnoty z celého týdne.

Přibývá také úmrtí pacientů s koronavirem. Za první týden v listopadu ministerstvo zdravotnictví eviduje pro střední Čechy 18 takových hlášení; ve třech dnech (2., 4. a 6. listopadu) dokonce po čtyřech zesnulých. V tomto případě si smrt nevybírá, zda je pátek, nebo svátek.