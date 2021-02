Nenatočil někdo padající hvězdu? Astronomové by se rádi podívali

Něco zřejmě spadlo z nebe - tentokrát však astronomové nenabídnou obvyklé vysvětlení, odkud, co i zhruba kam přiletělo. Protože jejich přístroje přes mraky nenaznamenaly nic konkrétního, mohou jen potvrdit, že tam nahoře se „cosi“ v pátek 29. ledna ráno odehrálo. To jejich technice neuniklo. Ostatně - nepřehlédli to (a nepřeslechli) ani laici.

To, co představuje fotografie americké NASA, ilustruje jev, který se se v pátek ráno patrně skryl za oblačností nad českým územím. | Foto: Zdroj: archiv Astronomického ústavu Akademie věd ČR; foto: NASA

I když krátce po sedmé ranní muselo jít o velmi jasný meteor, kvůli oblačnosti jeho průlet nezachytila ani jedna ze stanic bolidové sítě, kterou spravují vědci z observatoře v Ondřejově na Praze-východ. Deníku to sdělil Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Za mraky byla vidět jen záře Citlivé přístroje pouze přes oblačnost a navzdory tomu, že se už rozednívalo, zaznamenaly průběh svícení skrytého jevu. Ví se tedy přesně, kdy bolid v pátek ráno zářil: mezi 7:04:54 a 7:04:58 středoevropského času. S odstupem několika minut bylo možno zaznamenat i zvukové projevy. Vědkyně z Ondřejova získá ocenění za mapování otazníků kolem černých děr Přečíst článek › Jevy provázející výraznou „padající hvězdu“ zaznamenala kromě citlivých astronomických přístrojů i řada lidí. „Pozorování světla (záblesku) přes oblačnost – a hlavně zvuku – bylo hlášeno z okolí Prahy: z Kralup nad Vltavou, Slaného, Kladna, Říčan i dalších míst,“ konstatoval Suchan. Nevylučuje, že by se někde mohly najít meteority, tedy úlomky, které dopadly na zemský povrch. Pomoci vědě mohou běžné kamery Někdo už možná vědecký poklad má – a ani to netuší. Astronomům by velmi pomohl jakýkoli videozáznam z rána 29. ledna, který jasný bolid zachycuje. Obracejí se proto na provozovatele kamerových systémů s výzvou, aby se podívali na záběry z pátečního rána, zda na některém neobjeví na nebi světelnou šmouhu. „Případné přístrojové záznamy můžete zasílat na náš e-mail mph@asu.cas.cz. Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd ČR předem děkuje za spolupráci,“ řekl Suchan jménem ondřejovského týmu. Nejčernější scénář se naplňuje: Země ztrácí led nebezpečně rychle Přečíst článek › Nejvíce si tamější vědci slibují od ochoty provozovatelů kamer umístěných v okolí Liberce, Varnsdorfu či Děčína. Tam totiž podle svědectví hlášených náhodnými pozorovateli byla řídká oblačnost, přes kterou lidé bolid viděli.