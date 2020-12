V ranní špičce mezi 6. a 7. hodinou ve směru do Prahy bude interval zkrácen na 15 minut. Zároveň budou od 23. 12. 2020 ve večerním období ve směru z Prahy lépe spoje rozloženy. Odjezdy z Ládví budou ve 20.00, 20.30, 21.30 a 22.30 a to celotýdenně

Kvůli prázdninám nejezdí už od pondělí na Mělnicku ani v celém kraji takzvané školní autobusy. nepojedou v pondělí a v úterý do škol žáci ani studenti – a tudíž letos už dojezdily i takzvané školní autobusy. Původně se počítalo s tím, že budou v provozu ještě v pondělí a v úterý, avšak nepojedou.

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (za STAN) na to upozornila zejména lidi dojíždějící do zaměstnání, jimž se zvláště před ranní cestou vyplatí ověřit si, co pojede, aby se vyhnuli nepříjemnému překvapení, kdy by se „po paměti“ spolehli na spoj, který pak budou vyhlížet marně.

Vysvětluje současně, že i když od 23. prosince jsou dlouhodobě plánována sváteční omezení rozsahu veřejné dopravy, nebylo možno čekat až na ně: výdaje za financování školních spojů po dva navíc, kdy by nesloužily svému základnímu účelu, jsou tím, co si za současné situace kraj nemůže dovolit. „Omezení jsme museli udělat s ohledem na to, jak se prohlubuje deficit ve veřejné dopravě,“ vysvětlila.

Ověřit si funkčnost konkrétních spojů je nejsnazší i nepohodlnější prostřednictvím některého z internetových vyhledávačů spojení; v oblastech kraje začleněných do systému Pražské integrované dopravy poslouží i mobilní aplikace PID Lítačka. Od středy 23. prosince pak vstoupí v platnost již dlouhodobě schválený vánoční prázdninový a nedělní provoz.