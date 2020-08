O půlmiliardové spáleniště nikdo neprojevil zájem. Už sedmá dražba atypické vily v ulici V Dubině v Černošicích na Praze-západ, kterou před rokem zdevastoval požár se škodou vyčíslenou na 20 milionů (a jež se obzvlášť proslavila v roce 2005, kdy odtud při domovní prohlídce utekl kriminalistům podnikatel Radovan Krejčíř, nyní vězněný v Jihoafrické republice), skončila ve čtvrtek podle očekávání: položka nebyla vydražena. O objekt s nynější odhadní cenou 42 milionů korun, s vyvolávací cenou na poloviční úrovni, nikdo neprojevil zájem.

Někdejší vilu podnikatele Radovana Krejčíře v Černošicích u Prahy zasáhl v noci na 20. srpna 2019 rozsáhlý požár, plameny zničily téměř celou střechu. | Foto: ČTK

Není to překvapení. Už v souvislosti s dřívějšími šesti dražbami, kdy byly vyvolávací ceny vyšší, se v realitních kruzích hovořilo o sídle, které Krejčířova rodina údajně vybudovala s náklady blížícími se možná až půlmiliardě korun, jako o nemovitosti obtížně prodejné. Pro vlastníka, jenž není Krejčířova formátu, by zřejmě bylo nesnadné plně ocenit podobu objektu – stejně jako ufinancovat očekávané náklady spojené s údržbou i samotným provozem. Po loňském požáru, kdy by navíc byly třeba nákladné opravy, se objevily spekulace, že by se koupě zřejmě nevyplatila ani kvůli získání pozemku. Odstranění stavby by nebylo snadné ani levné.