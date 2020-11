Přestupní stanicí se jim mohou stát webové stránky www.nocvedcu.cz.

Mezi skutečně „top“ doporučeními, upozorňujícími na aktivity, jež určitě není radno nechat si ujít, nenabízejí organizátoři jen nahlédnutí do světoznámých výzkumných institucí nebo specializovaných vzdělávacích center. Nechybí třeba odkaz na zábavně-vzdělávací „únikovou hru“, již od 17.00 hodin nabídne přes internet Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku.

Přičemž tamější organizátoři sice litují, že tak jako v minulých ročnících nemohou předvést příchozím světelnou show, dramatické výbuchy nebo fiktivní podříznutí tepny – nicméně současné situace využili k tomu, aby připravili zase něco nového. A to i s přesunem jak do budoucnosti, tak do minulosti. Zapojit do světa robotiky se může celá rodina – alespoň tedy všichni, kdo zvládnou číst. Nabídka se přitom chystá pestrá. „Nebudou chybět ani hry a pokusy od našich nadaných programátorů, chemiků, biologů a fyziků,“ slibuje kralupský tým.

Nechybí však třeba ani pozvánka k videopřenosu robotických pokusů ze sousedního kladenského okresu – na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského ve Slaném, dlouhodobě známého o i hodný kus dál díky projektu Laborky.cz. Nyní chce slánské gymnázium oslavit deset let od vstupu do Noci vědců třeba i soutěží o ceny nebo domácími pokusy. Tyhle zážitky, byť není možné být přímo na místě, doporučuje i radnice ve Slaném. Markéta Růtová z kanceláře starosty města upozorňuje, že on-line vysílání poběží v čase mezi 17. a 22. hodinou. „Více informací naleznete na webové adrese www.laborky.cz,“ radí zájemcům Růtová

Také Škoda Auto Vysoká škola zůstane věrna dlouhodobému předmětu svého zájmu. Přestaví motory a zdroje energie – jak pro auta, tak pro roboty – i ukázku senzorů v kombinaci s možnostmi pohybu aut i člověka.

Od dalekohledů k počasí

Největší skupinou zapojenou společně jsou hvězdárny, a to jak v rámci kraje, tak celorepublikově. Svým on-line návštěvníkům nabídnou rozmanité programy, přičemž ze středních Čech se účastní pracoviště od Berounska po Mladoboleslavsko. Od Hvězdárny Žebrák, která chystá videonávštěvu observatoře Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově (a to včetně poučení o robotizovaném dalekohledu), po Mladou Boleslav; zde s vysvětlením, jak si postavit domácího robota.

Vlašimská hvězdárna přiblíží jak jednoduché fyzikální pokusy, tak sběr meteorologických dat způsoby tradičními i moderními. A stranou nezůstane ani samotný Ondřejov: představí nejen povídání o robotických funkcích moderních dalekohledů, původně chystané naživo pro žebráckou hvězdárnu, ale má také připravené přednášky o observatoři na kanárském ostrově La Palma či o způsobech zkoumání exoplanet.

Vybírat lze postupně

Koronavirová omezení sice letošní ročník Noci vědců přesunula do on-line prostředí – to však v řadě případů nabízí příležitost se k programu vracet, připomněla manažerka národního koordinátora akce Jitřenka Navrátilová. Letos se tak nadšenci nemusejí rozhodovat, který program navštívit a co oželet. „Můžete vidět téměř všechno,“ upozornila Navrátilová na výhodu nevýhody letošního ročníku.

Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, jež se koná se od roku 2005. Tradičně jí patří poslední pátek v září; letos byl termín o dva měsíce posunut.

Zdroj: Youtube