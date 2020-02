Do středních Čech vyrazil premiér Babiš na celodenní návštěvu, přičemž k jeho programu se připojovali i ministři průmyslu a obchodu i dopravy Karel Havlíček a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba za ANO) – a Babiš s Havlíčkem, v doprovodu generálního ředitele Českých drah Václava Nebeského a náměstka středočeské hejtmanky Gabriela Kovácse (ANO), dorazili do Benešova z Prahy českobudějovickým rychlíkem. Cestou debatovali i o nárůstu počtu cestujících, s čímž souvisí přeplněnost vlaků: jak právě na benešovské trase, tak i na dalších linkách.

Statisíce lidí mířící do Prahy

Kovács připomněl, že počty lidí dojíždějících ze středních Čech do Prahy v posledních letech vytrvale stoupají. Denně prý míří do hlavního města 300 tisíc aut, v autobusech tam dorazí 101 tisíc lidí a regionálními vlaky přijede 129 tisíc cestujících. Představitelé kraje by dávali přednost cestování po železnici – problém je však v tom, že vlaky jsou často zaplněné až za hranici maxima.

Zvláště v ranních špičkách (ty odpolední se přece jen rozloží do delšího časového intervalu, s čímž se pojí i menší návaly). Přidávat další spoje, což by se přímo nabízelo, je přitom problém: do zaplněného grafikonu se většinou nevejdou. Možné by to bylo jen teoreticky: navzdory postupujícím modernizacím tratí aktuální stav zabezpečovacího zařízení i další infrastruktury více vlaků na koleje prostě nepustí.

Prodloužit nástupiště i vlaky

Za hlavní problém veřejné dopravy ve středních Čechách označil v úterý stav železniční infrastruktury i premiér. „My jsme si vytvořili takový nenormální systém, že místo toho, aby stát zajišťoval železnici v celé naší zemi, mají to rozděleny kraje. Některé kraje si pak dokonce nakupují vagony,“ krčí Babiš rameny. Připomněl, že o tom, jak zlepšit ranní cestování do Prahy, vedl debatu se svými prominentními spolucestujícími během jízdy do Benešova. Nápad, který by mohl přinést okamžitou změnu, se však nezrodil.

„Bohužel objednání velkokapacitních vagonů trvá pět let,“ upozornil předseda vlády. „Řešením je, že prodloužíme nádraží – a budeme dělat delší vlaky,“ nabízí jinou cestu. Ministr Havlíček přikyvuje: prodlužování nástupišť se už osvědčilo v jiných evropských zemích.

„V praxi to znamená domluvit se se Správou železnic,“ poznamenal. Připomněl, že současných 130 tisíc pasažérů přijíždějících denně ze středních Čech do Prahy příměstskými vlaky by bylo žádoucí zvýšit na 160 tisíc – a k tomu je třeba vytvořit podmínky: nabídnout vyšší kapacitu. Právě delší vlaky, o nichž hovořil premiér. Podle Havlíčka to znamená protáhnout perony na 200 – 220 metrů. Ministr také připomněl, že nakoupit do pěti let moderní velkokapacitní vlaky je realizovatelné „do pěti let“.

Tato slova se zdají znít pro středočeské pasažéry nadějněji, než vyjádření místopředsedy představenstva a náměstka generálního ředitele Českých drah pro obchod Radka Dvořáka z loňského října. Tehdy hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) právě s Dvořákem a náměstkem generálního ředitele Českých drah pro ekonomiku Patrikem Horným podepsala desetiletou smlouvu o zajištění základní drážní dopravní obslužnosti v kraji na období deseti let, přičemž dopravce se zavázal především k modernizaci nynějších souprav.

Slíbeno je deset motoráků

Nové vlaky smlouva kraje s Českými drahami slibuje během příštích deseti let pouze pro trať Praha – Kladno. Tam by od roku 2023 mělo být nasazeno deset motorových souprav s kapacitou 120 cestujících, nově pořízených za zhruba 850 milionů korun. „Další postup obnovy vozidel je závislý na dohodě hlavního města Prahy a Středočeského kraje. My jsme každopádně připraveni na požadavky krajů reagovat a nová vozidla zajistit,“ uvedl Dvořák k dalším plánům.

Na rozdíl od aktuálních slov premiéra Babiše hovořícího o pětiletých dodacích lhůtách Dvořák před čtyřmi měsíci uvedl, že pokud dopravce získá od středočeského hejtmanství a pražského magistrátu další peníze určené na obnovu vozového parku, nové vlaky by mohly začít sloužit cestujícím za dva roky.

Letos má kraj Českým drahám za regionální dopravu zaplatit 2,1 miliardy korun. V tom není započten provoz rychlíků; ty jezdí na základě objednávky ministerstva dopravy – a ve středních Čechách je provozuje více dopravců.