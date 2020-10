Není to ale nic k divení, plyne ze slov jednoho z nich, zamýšleného náměstka hejtmanky Martina Kupky (ODS); oddělení silniční infrastruktury a dopravní obslužnosti má podle něj logiku. „Dopravu pokládáme za tak významnou oblast pro Středočeský kraj, že ji chceme v radě personálně posílit,“ vysvětlil. Také ne zrovna běžné spojení kultury s cestovním ruchem je na místě, míní Jan Jakob (TOP 09), jenž má mít obě tyto oblasti na starosti.

„Rozhodli jsme se využít jejich vzájemné synergie,“ vysvětlil s odkazem na současné nelehké období poznamenané koronavirovou krizí. A podle budoucí hejtmanky Petry Peckové (za STAN) je zásadní, že shodu na rozdělení resortů se podařilo nalézt v přátelské a vstřícné atmosféře. „Důležitá pro všechny při obsazení jednotlivých postů byla především odbornost,“ zdůraznila.

Nový pohled i zkušenost

Sama Pecková je v krajské politice nováčkem. Je starostkou Mnichovic na Praze-východ (s čímž kvůli nové pozici hodlá skončit), v minulosti pracovala pro několik televizních stanic a na různých pozicích se věnovala přípravě publicistických pořadů. Při zaměstnání vystudovala žurnalistiku s politologií a pak ještě sociologii a veřejnou správu. Ona i její dvě děti se nadšeně věnují sportu. Sama v minulosti hrála závodně basketbal; nyní se hlásí především k vášni pro běh.

Vrstevník Martin Kupka, který se má stát jejím náměstkem, je naopak „na kraji“ starým harcovníkem. Začínal tam jako tiskový mluvčí (a v tomto oboru působil i po odchodu), je dlouholetým krajským zastupitelem. Náměstkoval už necelý rok v letech 2016 a 2017, do rozpadu tehdejší koalice, kdy byl také radním pro zdravotnictví. Nyní je i starostou obce Líbeznice na Praze-východ, poslancem a místopředsedou ODS. Vystudoval žurnalistiku a masovou komunikaci. Ze sportů ho nejvíc lákají kolo a lyže; k vážným zájmům patří klasická hudba.

Lidé celé řady profesí

Tým budoucích radních doplňují lidé pestré řady životních i profesních zkušeností. Starosty a nezávislé reprezentují ještě Věslav Michalik, dlouholetý starosta Dolních Břežan na Praze-západ, původními profesemi vědecký pracovník-fyzik a finančník, dále starosta Úval na Praze-východ Petr Borecký, jenž v minulosti býval právníkem a manažerem, a starosta obce Psáry a Dolní Jirčany na Praze-západ Milan Vácha, jenž se dříve věnoval výstavbě datových center.

Občanské demokraty vedle Kupky reprezentují někdejší učitel a ředitel školy Martin Hrabánek, který je dnes starostou Slaného, Pavel Pavlík, z jehož kariéry je podstatná nejen podnikatelská praxe, ale především někdejší zkušenost předsedy představenstva krajské nemocnice v Benešově, a místostarosta Kralup nad Vltavou Libor Lesák, jenž v minulosti působil jako lesník a podnikal v oboru lesnických prací.

Nejméně početně zastoupené strany mají současně nejmladší reprezentanty. Nováčky v barvách Pirátů jsou Jiří Snížek, působící v oblasti informačních systémů, avšak vzdělání má vedle technického i filozofické, a studentka botaniky Jana Skopalíková, jenž současně pracuje v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích. Koalici Spojenců pro Středočeský kraj zastupuje starosta Roztok na Praze-západ Jan Jakob, který je i místopředsedou TOP 09.

Navrhované složení rady kraje



- Petra Pecková, 44 let (za STAN): hejtmanka; vnější vztahy, bezpečnost, ICT a digitalizace



- Martin Kupka, 44 let (ODS): náměstek hejtmanky a radní pro dopravu-silniční infrastrukturu



- Petr Borecký, 47 let (za STAN): radní pro veřejnou dopravu



- Věslav Michalik, 57 let (STAN): radní pro finance a strategie



- Milan Vácha, 44 let (za STAN): radní pro školství a sport



- Martin Hrabánek, 47 let (ODS): radní pro sociální věci



- Pavel Pavlík, 50 let (ODS): radní pro zdravotnictví



- Libor Lesák, 55 let (ODS): radní pro investice a majetek



- Jiří Snížek, 31 let, (Piráti): radní pro regionální rozvoj a územní plánování



- Jana Skopalíková, 27 let (Piráti): radní pro životní prostředí a zemědělství



- Jan Jakob, 37 let (TOP 09): radní pro kulturu, památky a cestovní ruch