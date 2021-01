O zjištění ze středečního otvírání obálek ve výběrovém řízení na obsazení ředitelského postu informoval Jan Nováček z kanceláře hejtmanky. S tím, že přihlášky, které kraj přijímal do pátku, podalo právě osm lidí.

Nakonec rozhodne pohovor

„Už příští středu 20. ledna proběhne druhé kolo výběrového řízení, v němž bude uchazeče vybírat jedenáctičlenná komise,“ konstatoval Nováček. S dodatkem, že pozváni budou všichni, kteří splnili předpoklady v prvním kole. Po otevření obálek došlo na personálním oddělení krajského úřadu mimo jiné na kontrolu, zda nechybí požadované doklady pro posouzení základních předpokladů pro působení na obsazované pozici. Jestli vyhovělo všech osm nabídek, však Nováček nesdělil.

Přiblížil nicméně, co za týden bude chtít vědět výběrová komice – i jak se má pokračovat. „Posuzovány budou odborné znalosti a osobnostní předpoklady. Do třetího kola pak budou pozváni dva nejlepší kandidáti k řízenému pohovoru, který bude zaměřen na kvalitu předložené koncepce vize rozvoje a řízení Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,“ upřesnil Nováček. S dodatkem, že uchazeč by měl mít zkušenosti s řízením společnosti s ročním obratem nejméně ve výši jedné miliardy korun.

Politici požadují změnu

Že současný ředitel organizace Zdeněk Dvořák bude muset odejít, bylo zřejmé už v době koaličních vyjednávání po krajských volbách. Jeho v práci v minulém volebním období opakovaně a hlasitě kritizovali – v té době z opozičních řad – zástupci ODS a STAN. Dnes jde o součást vládnoucí koalice. A změna ve vedení krajské správy silnic získala takovou prioritu, že se dokonce stala součástí programového prohlášení nové rady kraje. Statutární náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast dopravní infrastruktury Martin Kupka (ODS) již dříve konstatoval, že se hledá člověk, který zajistí co nejlepší vedení organizace, systémový a otevřený přístup.

Právě změny v řízení, zprůhlednění hospodaření správy silnic a zajištění jasného přehledu o zakázkách, výběru jejich dodavatelů i kontrole odvedené práce má být hlavní změnou spojenou s nástupem nového ředitele nebo ředitelky. Na zadávání zakázek je přitom činnost krajské správy postavena. Nejde totiž organizaci ve stylu technických služeb s vlastními dělníky i technikou: práce v terénu silničáři objednávají u externích firem. Dohlížet tedy hledaný šéf nebude na dílny, sklady či garáže, ale na dění v kancelářích.

„Funkce by se měl ujmout od března,“ potvrdil ve středu náměstek Kupka, co Deníku řekl již v listopadu. „Jmenovací dekret podepíše hejtmanka Petra Pecková (za STAN),“ upřesnil Nováček.