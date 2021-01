Kvůli zastavení šíření nemoci covid-19 jsou uzavřené lyžařské areály, sportovní centra, aquaparky a další sportoviště. Lidé tak berou útokem ta místa ve Středočeském kraji, kde mohou vyrazit do přírody, užít si krásné zimní počasí a třeba si i zalyžovat. Ušetřené toho nezůstávají ani Brdy. V létě tu došlo k vyznačení několika cyklotras o celkové délce 270 kilometrů, ty nyní ve velkém využívají běžkaři. Kromě toho jsou tu i oficiální běžecké trati. Jenže nápor turistů se nelíbí místním obyvatelům. Řada návštěvníků se totiž chová bezohledně.

„Je to klasika. Většina návštěvníků sice využije odstavné parkoviště, pak jsou ale tací, kteří naprosto ignorují zákazy a parkují téměř rovnou na stopě, ten kilometr nedokáží dojít,“ kroutí hlavou starosta obce Obecnice Josef Karas s tím, že některé případy už řešil s policií.

Pomyslný kalich trpělivosti doslova přetekl i obyvatelům obce Zaječov. Obec je častým cílem turistů kvůli dobrému výchozímu bodu do Brd. Místní tu ale zažívají krušné chvíle. „Už jsem domluven s policií, že máme hříšníky fotit, následně vše bude řešeno v rámci přestupkového řízení. Museli jsme učinit takovéto radikální kroky, situace je tu neúnosná,“ sdělil starosta Vladimír Havlík. Kvůli autům zaparkovaným všude možně se někteří lidé nemohli dostat ke svým nemovitostem, bezohlední řidiči pak dokonce zatarasili cestu ke zdejší vodárně.

„Nemohli jsme kvůli nim ani odklízet sníh z komunikací. Situace pal byla vyhrocená. Řada návštěvníků je bezohledná, na vyznačených parkovištích neparkují, protože to by museli jít kus pěšky. Kromě toho tu zanechávají odpadky. Budeme situaci chtít řešit i s vedením kraje,“ poznamenal starosta obce s tím, že v této lokalitě jednoznačně chybí záchytné parkoviště. „Přitom se stát zavázal je postavit, když otevíral tuto destinaci pro Prahu. Budeme chtít najít řešení, je to katastrofa,“ dodal starosta Zaječova.

Policie zasahuje častěji

Návalem turistů nejsou zasažené jen Brdy. Davy míří také na další atraktivní místa, třeba na Křivoklátsko či Karlštejnsko. Místa, která v těchto dnech lákají desítky i stovky lidí najednou a místní tak musí přihlížet, jak se jejich obce i okolí plní auty, se ale najdou po celém kraji.

Podle hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové (STAN) musí kraj situaci řešit. Především ale v lokalitách, které jsou zajímavé pro turisty celoročně. „Situace není dobrá. Úplně si ale nejsem jistá, zda toto dokáže vyřešit Středočeský kraj. Určitě v některých lokalitách, které jsou turisticky zajímavé celoročně, například Brdy či Křivoklátsko, bychom měli zvážit ve spolupráci s obcemi výstavbu záchytných parkovišť. Osobně se ale domnívám, že se jedná o situaci, která je nyní vyhrocená v tom slova smyslu, že se jedná o aktuální stav, kdy se jsou kvůli pandemii uzavřené hrady, zámky, muzea. Lidé tak navštěvují místa v přírodě, kam mohou,“ podotkla hejtmanka.

Že lidé v době pandemie vyrážejí mnohem více do přírody a konkrétně do CHKO Brdy, potvrzují i policejní statistiky. Jen v loňském roce hlídky udělily za porušení vjezdu do CHKO 201 pokut, dále zaznamenaly 242 případů neoprávněného parkování. „To je nárůst o 117 případů oproti roku předchozímu roku,“ podotkla policistka Michaela Schindlová.

Velmi často policisté vyjíždějí k obci Orlov na místo zvané Točna. Tady policisté jen v prosinci řešili téměř osmdesát případů, kdy řidiči porušili předpisy v souvislosti s parkováním motorových vozidel. „Někteří občané nevědí, že i když se u lesa nenachází zákazová dopravní značka, nemohou podle zákona o lesích do nich vjíždět, ani v nich motorovými vozidly stát. Ve správním řízení jim pak hrozí pokuta až pěti tisíc korun. Řidiči také nesmí zastavit a stát na silniční vegetaci, což jim ukládá zákon o provozu na pozemních komunikacích. Na místě mohou dostat pokutu až dva tisíce korun,“ dodala policistka.